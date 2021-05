La Belgique doit affronter la Russie lors de son match d’ouverture du tournoi le 12 mars, et les fans et le manager des Red Devils en colère, Roberto Martinez, avaient des raisons de se sentir rassurés après que la dynamo De Bruyne a publié une déclaration publique disant qu’il était « D’ACCORD » suite à son horrible fracture du nez et de l’orbite après avoir été fracassé au visage par Antonio Rudiger.

Ces espoirs ont été anéantis par l’ancien médecin du Spartak Moscou et de la Russie, Yuri Vasilkov, qui a déclaré que le coup brutal qui a forcé De Bruyne à sortir dans la seconde moitié de la défaite 1-0 de son équipe contre Chelsea est généralement une blessure liée aux sports de combat et pourrait empêcher le milieu de terrain d’entrer. jusqu’à mi-juillet.

« L’orbite est un os très délicat et délicat », l’expert a déclaré à Championat, évaluant la « blessure grave » qui a laissé De Bruyne hurler de douleur sur la touche.

Salut les gars, je viens de rentrer de l’hôpital. Mon diagnostic est Fracture aiguë du nez et fracture orbitaire gauche. Je me sens bien maintenant. Encore déçu d’hier évidemment mais nous reviendrons – Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 30 mai 2021

« Vous avez vu qu’une ecchymose est immédiatement apparue sur son visage. Le système nerveux central est à proximité, donc les yeux sont très sérieux. Kevin de Bruyne manquera certainement le match contre l’équipe nationale russe.

« Même avec tout le désir, [he] ne pourra pas entrer dans le champ.

« Il n’y a presque aucune chance de participer au Championnat d’Europe avec une blessure aussi désagréable.

Roberto Martínez à propos de Kevin De Bruyne : « Aucune opération n’est nécessaire, nous pensons qu’il sera prêt pour le Championnat d’Europe. » Brillante nouvelle ! 💪 pic.twitter.com/HrE9d8l8CK – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 31 mai 2021

« Cela nécessite un long processus de récupération. Kevin ne pourra s’entraîner et jouer qu’après un mois et demi – et même alors, probablement, porter un masque. »

Sans doute le meilleur joueur de Belgique, le vainqueur de la Premier League De Bruyne est revenu de l’hôpital le lendemain de la finale de samedi pour révéler qu’il avait un « fracture aiguë de l’os du nez et fracture orbitaire gauche. »

« Toujours déçu d’hier, évidemment, mais nous reviendrons » a-t-il ajouté, dans une mise à jour imprécise de son propre état.

Vasilkov a fait écho aux points de vue des fans qui ont comparé l’impact de l’épreuve de De Bruyne à des sports plus traditionnellement violents.

« Personnellement, je n’ai pas rencontré de fractures des orbites dans le football », a-t-il déclaré.

« Si c’était le football américain, je comprendrais, mais dans le football, c’est une rareté. C’est plus une blessure de boxe. »