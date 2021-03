De Bruyne et Fernandes en tête d’un XI combiné de Manchester dominé par Man City

Manchester City affrontera Manchester United lors du 185e derby de Manchester dimanche dans un match qui, il y a moins de deux mois, s’annonçait comme un potentiel décisionnaire pour le titre de Premier League.

2 Liés

United a grimpé en haut du tableau avec une victoire 1-0 à Burnley le 12 janvier, passant sept points d’avance sur City (qui avait deux matchs en main) pour faire naître l’espoir d’un premier titre à Old Trafford depuis 2013. Mais quand United se rendra à l’Etihad dimanche, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer se retrouvera à 14 points de retard sur les hommes de Pep Guardiola après un swing de 21 points en seulement sept semaines.

À l’approche du week-end, City et United sont les deux premiers – Leicester peut prendre la deuxième place avec une victoire à Brighton samedi – alors à quel point les deux équipes sont-elles proches en termes de qualité?

ESPN teste la force des équipes en sélectionnant un XI combiné parmi les deux équipes.

GK: Ederson

Il n’y a pas de concours pour décider du meilleur gardien de but de Manchester. City No. 1 Ederson bat de haut en bas David De Gea et Dean Henderson de United en termes de fiabilité et d’importance. Le Brésilien remporte la course pour le Golden Glove après avoir amassé 15 feuilles blanches jusqu’à présent cette saison – De Gea en a 9 en 24 matchs / Henderson en a 1 sur 4 – et sa distribution a également conduit à des buts pour City cette saison.

De Gea a commis une série d’erreurs coûteuses cette saison, mais Ederson a été irréprochable.

DF: Joao Cancelo

Le défenseur portugais a eu du mal à avoir un impact lors de sa première campagne à City la saison dernière après son arrivée de la Juventus, mais il a été une figure clé pour Pep Guardiola la deuxième année. Cancelo a été joué dans les deux positions d’arrière latéral, mais ses performances à l’arrière droit ont amélioré City défensivement et l’ont fait passer devant Kyle Walker dans l’ordre hiérarchique.

La ténacité et le tacle d’Aaron Wan-Bissaka font de lui un habitué de United, mais sa distribution est médiocre et signifie qu’il ne peut rivaliser ni avec Cancelo ni avec Walker.

DF: John Stones

Ayant vu sa carrière tomber dans le marasme au cours des deux dernières saisons, Stones semblait susceptible de se diriger vers la porte de sortie de l’Etihad. Mais une blessure en début de saison à Aymeric Laporte a ouvert la porte à l’Angleterre pour revenir dans l’équipe et il a depuis construit un partenariat formidable avec la signature d’été Ruben Dias.

City a affiché 12 feuilles blanches en 16 matchs lorsque Stones a joué cette saison et sa capacité au ballon le place devant toutes les options de la moitié centrale de United.

DF: Ruben Dias

City a passé la saison dernière à lutter pour surmonter la perte de l’ancien capitaine Vincent Kompany, parti pour prendre un rôle d’entraîneur à Anderlecht, mais Dias a mis fin à la recherche d’un successeur au défenseur belge.

L’international portugais a été un rocher au cœur de la défense de City et, à 64,3 millions de livres sterling, était moins cher que Virgil van Dijk de Liverpool et Harry Maguire de United. Demi-centre de premier choix de Guardiola depuis le jour de son arrivée, Dias donne à City le sang-froid et la fiabilité qu’Ole Gunnar Solskjaer recherche toujours parmi ses défenseurs centraux à United.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

DF: Luke Shaw

Cela a pris près de sept ans, depuis son arrivée de 28 millions de livres sterling de Southampton en tant qu’adolescent le plus cher du monde en 2014, mais Luke Shaw a enfin trouvé sa meilleure forme dans un maillot United cette saison. Le joueur de 25 ans a considérablement amélioré sa forme physique au cours des 18 derniers mois et cela lui permet maintenant de donner la qualité à United, à la fois défensivement et en position offensive sur le flanc gauche.

La renaissance de Shaw fait de lui le meilleur arrière gauche de Manchester cette saison, le plaçant devant Oleksandr Zinchenko et Benjamin Mendy de City.

MF: Rodri

La bataille pour les places de milieu de terrain défensif est serrée, avec l’énergie et les buts de Scott McTominay et l’expérience apaisante de Nemanja Matic donnant à United un niveau de solidité supplémentaire cette saison. Mais ni l’un ni l’autre ne peut égaler le milieu de terrain de City Rodri en matière de cohérence, l’Espagnol n’ayant raté que deux des 27 matchs de Premier League de City jusqu’à présent cette saison.

Rodri est heureux de fournir un bouclier défensif devant les quatre arrière et de permettre aux joueurs attaquants de City de se concentrer uniquement sur la percée.

Kevin De Bruyne et Bruno Fernandes ont tous deux joué un rôle déterminant dans le succès de leurs équipes jusqu’à présent cette saison. Peter Powell / PA Images via Getty Images

MF: Ilkay Gundogan

Le milieu de terrain allemand a été une révélation pour City cette saison, marquant 11 buts en 21 apparitions et aidant à faire grimper leur classement à la première place. Bien qu’il ait été utilisé dans un rôle avancé par Guardiola lors de la récente mise à pied pour blessure de Kevin De Bruyne, Gundogan est plus à l’aise dans une position de milieu de terrain en profondeur.

Sa polyvalence est cruciale pour Guardiola, et Gundogan s’est vraiment intensifié lorsque City avait besoin d’une contribution gagnante lors de sa séquence de 21 victoires consécutives.

MF: Kevin De Bruyne

Blessure a limité De Bruyne à 21 apparitions en Premier League jusqu’à présent cette saison, mais il a tout de même marqué trois buts et enregistré 11 passes décisives. Lorsqu’il est en forme, le Belge est le milieu de terrain exceptionnel de la ligue et reste un modèle de cohérence pour l’équipe de Guardiola.

De Bruyne serait l’un des premiers choix dans un XI All-Star de la Premier League, il fait donc certainement partie de cette équipe entièrement à Manchester.

MF: Bruno Fernandes

Le milieu de terrain de United est dans sa plus mauvaise forme depuis son arrivée du Sporting CP en janvier 2020, mais il a néanmoins marqué 15 buts et enregistré 10 passes décisives cette saison. Fernandes a changé la donne pour United et il suffit de regarder les statistiques pour comprendre où l’équipe en serait sans lui.

Malgré l’abondance de qualité de City dans leur équipe, Fernandes entre toujours dans une équipe entièrement de Manchester car il est l’un des rares joueurs de United qui pourrait améliorer City.

FW: Phil Foden

Le joueur de 20 ans a longtemps été présenté comme la prochaine grande nouveauté du football anglais et il justifie maintenant le battage médiatique de City. Foden marque des buts, les marque et possède également un rythme incroyable pour l’emmener devant les défenseurs, comme l’a montré lors de la victoire 4-1 du mois dernier à Liverpool.

Né à Stockport, juste à l’extérieur de Manchester, Foden est le seul joueur local à faire de ce XI combiné City-United.

FW: Raheem Sterling

Marcus Rashford a marqué neuf buts en championnat et livré six passes décisives cette saison, mais son incohérence signifie qu’il manque une place dans cette équipe à Raheem Sterling. Sterling a marqué neuf buts et créé une passe de moins que Rashford, mais l’ancien attaquant de Liverpool est à l’aise dans n’importe quelle position dans le tiers offensif du terrain et a fait ses preuves en livrant quand cela compte le plus.

Rashford est toujours en développement et n’est pas aussi proche d’être l’article fini que Sterling, mais l’attaquant de United doit ajouter une séquence impitoyable pour devenir le meilleur buteur de but que beaucoup pensent qu’il peut être.