De Bruyne de Man City absent pour « quelques semaines » en raison d’une blessure – Pep

Pep Guardiola s’attend à ce que Kevin De Bruyne soit absent pendant des « semaines » après que le milieu de terrain de Manchester City ait subi une récidive de la blessure qui a écourté sa finale de la Ligue des champions.

De Bruyne a été expulsé à cause d’un problème aux ischio-jambiers lors de la première mi-temps de la victoire contre l’Inter Milan à Istanbul en juin et s’est à nouveau effondré lors du match d’ouverture de City en Premier League contre Burnley vendredi.

Le joueur de 32 ans a été remplacé après seulement 23 minutes de la victoire 3-0 à Turf Moor et a été remplacé par la signature estivale Mateo Kovacic.

« Il a été blessé à nouveau malheureusement », a déclaré Guardiola.

« Même place et position qu’en Ligue des champions et il sera absent pendant un certain temps. Cela dépend de l’ampleur de la blessure mais ce sera dans quelques semaines. »

Kevin De Bruyne réagit après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers dans les premières minutes de la saison de Premier League de Manchester City. Copa/Getty Images

Bien qu’il n’y ait eu que deux mois entre la finale de la Ligue des champions et le début de la saison de Premier League, Guardiola a insisté sur le fait que De Bruyne se sentait suffisamment en forme pour commencer contre Burnley.

« Il est à terre, il s’est beaucoup battu », a déclaré Guardiola.

« Il se sentait vraiment bien. Je préfère commencer et faire 50 ou 55 minutes. Il est déçu mais il est fort et reviendra.

« Peut-être que c’était mon erreur [to start him] mais quand il est blessé après 15 ou 20 minutes, ce n’est pas quelque chose de mal. Quand c’est au bout de 65 minutes, c’est la fatigue du muscle. Nous devons parler avec les médecins et lui. »