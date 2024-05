De brillants et grands à à peine visibles, voici quelques-uns des meilleurs moments de mode du festival du film

Des séances photos aux premières sur le tapis rouge, la mode au Festival de Cannes 2024 a été tout sauf ordinaire. De nombreuses stars, dont Selena Gomez, Demi Moore et Bella Hadid, sont descendues dans la ville côtière du sud de la France et ont enfilé des vêtements spectaculaires au cours de leur séjour. À maintes reprises, le festival a prouvé que les débuts d’un look vestimentaire stellaire – comme celui de Greta Gerwig Barbie-robe inspirée – est tout aussi importante que le début d’un film prestigieux.

Alors que l’événement annuel touche à sa fin, jetez un œil aux temps forts mode du Festival de Cannes 2024.

Un clin d’œil au vieux glamour hollywoodien

Des smokings classiques aux silhouettes intemporelles, de nombreuses célébrités ont inspiré le vieux Hollywood sur le tapis rouge de Cannes.

Émilie Pérez l’actrice Selena Gomez, le mannequin Candice Swanepoel et La substance l’actrice Demi Moore a gardé les choses classiques.

Demi Moore. (Samir Hussein/WireImage via Getty Images)

Kévin Costner. (Stéphane Cardinale/Corbis via Getty Images)

Lily Gladstone. (Stéphane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images)

Candice Swanepoel. (Dominique Charriau/WireImage via Getty Images)

Francis Ford Coppola. (Neilson Barnard/Getty Images)

Selena Gomez. (Samir Hussein/WireImage via Getty Images)

Kelly Rowland. (Lionel Hahn/Getty Images)

Elsa Hosk. (Lionel Hahn/Getty Images)

Bella Thorne. (Lionel Hahn/Getty Images)

Joe Alwyn. (Stéphane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images)

Des décideurs sérieux

Alors que certaines stars ont opté pour des couleurs et des silhouettes classiques, d’autres ont fait monter la pression avec des designs plus grands et plus audacieux.

Le mannequin Coco Rocha et la réalisatrice Greta Gerwig, qui est également présidente du jury du festival, ont certainement fait des déclarations. Rocha était une vision dans une robe blanche sculpturale de Cheney Chan qui rappelait des pétales de fleurs, tandis que Gerwig avait l’air digne de Barbieland dans une robe rose bubblegum de Balenciaga.

La fondatrice du parfum Orebella, Bella Hadid, a fait tourner les têtes dans une robe nuisette marron à peine visible de Dior par John Galliano.

Coco Rocha. (Andréas Rentz/Getty Images)

Greta Gerwig. (Neilson Barnard/Getty Images)

Bella Hadid. (Samir Hussein/WireImage)

Dixie D’Amelio. (Lionel Hahn/Getty Images)

Winnie Harlow. (Variété via Getty Images)

Pia Wurtzbach. (Neilson Barnard/Getty Images)

Diane Kruger. (Lionel Hahn/Getty Images)

Emma Pierre. (Cindy Ord/Getty Images)

Chasseur Schäfer. (Lionel Hahn/Getty Images)

Rawdah Mohamed. (Daniele Venturelli/WireImage via Getty Images)

Une approche fantaisiste

Noeuds, robes de bal et perles, oh mon Dieu ! D’autres participants de premier plan ont saisi l’occasion pour revêtir des looks plus fantaisistes et inattendus sur le tapis rouge.

Méchant La star Michelle Yeoh portait une robe Bottega Veneta personnalisée et ludique avec des franges vert menthe et marron, tandis que La substance L’actrice Margaret Qualley est sortie dans une confection ballerine-chic de Chanel.

Sienna Miller avait l’air éthérée dans une robe transparente lilas pâle de Chloé recouverte de volants.

Michelle Yeoh. (Stéphane Cardinale/Corbis/Corbis via Getty Images)

Marguerite Qualley. (Marc Piasecki/FilmMagic via Getty Images)

Sienne Miller. (Stéphane Cardinale — Corbis/Corbis via Getty Images)

Maria Bakalova. (Daniele Venturelli/WireImage via Getty Images)

Naomi Campbell. (Lionel Hahn/Getty Images)

Zoé Saldaña. (Kristy Sparow/Getty Images)

Angelina Frerk. (Kristy Sparow/Getty Images)

Andie MacDowell. (Valéry Haché/AFP

Katherine Langford. (Dominique Charriau/WireImage)

Vicky Krieps. (Daniele Venturelli/WireImage)

Mis à jour le 24 mai 2024 à 17 h 57 HE : Cette histoire a été mise à jour pour inclure plus de photos du Festival de Cannes.