La bête quotidienne

« Quand les bombes explosent, le sang est sur les mains de Mike Flynn »: des officiers à la retraite lancent ses appels à la loi martiale

Moins d’une semaine après avoir reçu une grâce présidentielle pour avoir menti au FBI, Mike Flynn lance un appel à la loi martiale – et suscite une dénonciation sévère de la part d’autres officiers supérieurs de l’armée à la retraite. conseiller et avant cela son plus important validateur militaire, a fait circuler une pétition pour la loi martiale dans un tweet de mardi. «La liberté ne s’agenouille jamais sauf pour Dieu», a commenté Flynn. La pétition, émanant d’un affilié du Tea Party nommé Tom Zawistowski, implorait Trump de proclamer «la loi martiale limitée» et d’ordonner à l’armée de procéder à une reprise de l’élection présidentielle afin de reflètent ce qu’il prétend être «la vraie volonté du peuple». Il envisageait explicitement de «suspendre temporairement[ing] la Constitution et le contrôle civil de ces élections fédérales. » Et cela reflète également une récente montée du désespoir de la part de MAGA maintenant que les efforts de Trump pour annuler l’élection se sont effondrés dans plusieurs salles d’audience.La pétition a même comparé le conflit le plus sanglant des États-Unis à l’incapacité actuelle des Trumpistes à faire face à une perte électorale. «Aujourd’hui, la menace actuelle pour nos États-Unis par la gauche socialiste / communiste internationale et nationale est beaucoup plus grave que tout ce que Lincoln ou notre nation a dû affronter dans son histoire – y compris la guerre civile», lit-on. Trump est installé pour un autre mandat, ses partisans se livreraient à des violences. «Sans un vote équitable, nous craignons, à juste titre, que la menace d’une guerre civile par fusillade soit imminente», a-t-il affirmé. Le général Donald Bolduc, qui s’est récemment présenté au Sénat américain dans le New Hampshire en tant que républicain, a déclaré qu’il n’avait pas vu la pétition. Mais par principe, Bolduc l’a qualifié d’irresponsable. « Je respecte Mike Flynn, et beaucoup de gens respectent Mike Flynn, et avec ce respect vient une énorme responsabilité d’être extrêmement prudent avec ce que vous dites », Bolduc, qui jusqu’à récemment commandait des forces d’opérations spéciales américaines en Afrique, a déclaré au Daily Beast. «Nous sommes loin de suspendre la Constitution et d’utiliser l’armée pour refaire les élections. Ce serait une erreur colossale. Grant et Lincoln se retournent dans leurs tombes à la vue de ce qui se passe. »Paul Yingling, un colonel à la retraite de l’armée, l’a exprimé plus franchement. «La propagande anti-électorale de Flynn est un précurseur essentiel d’attaques terroristes violentes contre des résultats électoraux légitimes», a déclaré Yingling au Daily Beast. «Quand les bombes explosent, le sang est sur les mains de Mike Flynn.» Il n’y a pas eu de fraude électorale significative lors des élections de 2020. Cela a été établi par le chef de la protection électorale du département de la Sécurité intérieure, Christopher Krebs, qui a perdu son emploi pour l’avoir dit publiquement. Même le procureur général William Barr, qui a promu des suggestions d’irrégularités de vote, a déclaré mardi que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude susceptible d’avoir un impact sur le résultat de l’élection, ce qui a laissé Trump et ses partisans les plus fébriles et les plus choqués se bousculer pour des complots de plus en plus intenables pour expliquer sa perte. Thomas McInerney, un général trois étoiles à la retraite de l’armée de l’air et loyaliste de Trump, a lancé une fiction compliquée sur un raid des forces spéciales de l’armée pour capturer un serveur de la CIA en Allemagne supposément impliqué dans la modification du nombre de votes. Lorsque Military Times a demandé à McInerney d’expliquer l’armée en disant que le raid n’avait jamais eu lieu, le général a répondu: «Le président Trump a gagné dans un glissement de terrain et les Dems ont laissé tellement d’empreintes de pas que ce TREASON doit être arrêté !!!» Flynn, apparaissant devant McInerney sur un En marge de l’émission Internet de ce week-end, Lin Wood, un avocat qui tente d’annuler la défaite électorale de Trump, a partagé la même pétition que Flynn sur Twitter, selon laquelle la Chine aurait pu exécuter une cyberattaque pour modifier le total des votes. «Notre pays se dirige vers la guerre civile», a écrit Wood, affirmant à tort que la Chine était derrière le conflit imminent. «@RealDonaldTrump devrait déclarer la loi martiale.» L’avocat de Trumpworld Sidney Powell, qui a représenté Flynn dans ses poursuites pénales, s’est également joint aux appels pour un putsch, retweetant divers utilisateurs de Twitter qui ont appelé Trump à invoquer la loi sur l’insurrection et à suspendre l’élection et à établir «Tribunaux militaires». Powell, qui tente actuellement d’annuler l’élection présidentielle devant le tribunal, a représenté Trump jusqu’à récemment, lorsque sa campagne l’a désavoué à la suite d’une conférence de presse désastreuse.Au cours d’une conférence de presse mercredi après-midi en Géorgie, Wood et Powell ont promu de multiples théories du complot sur la fraude électorale, Wood impliquant que les partisans de Trump devraient participer à une insurrection pro-Trump. Plus précisément, il a appelé les partisans à «encercler» le manoir du gouverneur de Géorgie jusqu’à ce que le gouverneur républicain Brian Kemp accepte de tenir une session spéciale sur les résultats des élections de l’État, puis de démissionner. «Nous sommes à nouveau en 1776 en Amérique», a déclaré Wood à la foule, quelque 24 heures après avoir appelé à la loi martiale. «Vous n’allez pas reprendre notre liberté.» Les appels à la loi martiale se sont répercutés sur un réseau plus large de personnalités médiatiques de droite. Joey Saladino, un YouTuber devenu candidat au Congrès raté, célèbre pour s’être vêtu d’un costume nazi comme une «farce» et avoir fait pipi dans sa propre bouche (incidents séparés), s’est rendu sur le site de médias sociaux Parler pour faire connaître le coup d’État. Réponds au message, les partisans de Trump ont appelé à «des tribunaux militaires, des exécutions publiques», etc. « Je dis de faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter cette fraude électorale par Satan et ses minons !!! » Un autre a répondu. Le site de conspiration d’extrême droite Infowars a republié la pétition dans son intégralité. L’article d’approbation est venu une semaine après qu’Infowars a publié un titre paniqué qui disait: «Les démocrates déclarent la loi martiale.» Certains républicains ont ouvertement rejeté ces appels. «Cette publicité, bien que protégée par le premier amendement, est totalement irresponsable, anhistorique et sans précédent ni justification légale», a tweeté le procureur général de l’Ohio, Dave Yost, à propos de la pétition. (L’auteur du document, Zawistowski, fait partie de la politique de l’Ohio.) Plusieurs officiers à la retraite qui ont servi avec Flynn ont choisi de garder le silence au cours des cinq dernières années sur son comportement erratique, incendiaire et provocateur. Cela s’est poursuivi pendant la poursuite de Flynn par l’équipe de l’avocat spécial Robert Mueller pour avoir menti au FBI, un acte pour lequel Flynn a plaidé coupable avant de se renverser. Et cela continue alors que Flynn a embrassé le culte QAnon, que le FBI considère comme une source potentielle de terrorisme, qui le dépeint comme un martyr.Mais Paul Yingling, qui était le commandant adjoint du futur conseiller à la sécurité nationale de Trump, le régiment de cavalerie de HR McMaster en Irak, a déclaré que Flynn émettait maintenant une incitation à la violence. «L’appel à de nouvelles élections illégales est un appel explicite à la violence pour annuler des élections légales. Pire encore, Flynn sait qu’il appelle à la violence « , a déclaré Yingling. » Flynn a combattu suffisamment de réseaux terroristes pour comprendre ce schéma: avant que les terroristes n’explosent, n’installent ou ne construisent des bombes, un propagandiste radicalise ce réseau de fabrication de bombes « , il a continué. «Flynn est ce propagandiste.» Flynn n’a pas répondu à une demande de commentaire. En savoir plus sur The Daily Beast. Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. Inscrivez-vous maintenant! Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.