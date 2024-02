De bons moments au THS Gong Show | Divertissement

Des numéros musicaux, des morceaux de comédie, des sketchs et d’autres actes ont diverti les élèves du Trinity High School au Trinity Alps Performing Arts Center le vendredi 2 février, lors du THS Gong Show. Le corps étudiant a été guidé vers le théâtre, au lieu de monter le spectacle dans le gymnase de l’école, afin qu’ils puissent bénéficier d’un éclairage et d’un son professionnels tout en étant exposés aux arts dans une culture d’unité, selon le Dr Corey Helgesen, surintendant associé de TAUSD. et directeur de THS, Alps View et de la Community Day School.

Quatre juges ont examiné les numéros des étudiants, l’un d’entre eux étant le son d’un énorme gong en cuivre qui signalait la fin de certains des artistes les moins préparés et de ceux dont les blagues provoquaient les huées du public bruyant.

«Le spectacle de gong offre aux étudiants de divers horizons un lieu pour démontrer leurs talents sur scène à leurs pairs», explique Helgesen. “Bien que ce soit divertissant et captivant pour le public, le principal espoir est que les étudiants aient l’occasion de se voir sous un jour de respect différent des restrictions d’une salle de classe quotidienne.”

Braden Greenley est arrivé en première place avec son interprétation enfumée de « Simple Man » de Lynyrd Skynyrd qui s’étendait sur plusieurs octaves et a mis la plupart du public debout avec une ovation debout pour ce talentueux joueur de football.

La deuxième place est revenue à McKenna Bennett, après avoir remplacé sa combinaison de soudure à l’école par une robe de bal à paillettes pour mettre en scène ses chansons. Sa camarade de classe Tabitha Plew a mis Paul York, professeur de CTE, à l’épreuve lors de leur duel « Foreur le plus rapide de l’Ouest » qui a laissé M. York légèrement en tête du nombre de vis lorsque le chronomètre s’est écoulé.

Ricky Pubill s’est classé troisième, tandis que d’autres concurrents ont également diverti l’auditoire complet avec des numéros qui se sont terminés par des rires – et dans certains cas, ont commencé par cela : Grace Barrett a inscrit son numéro en faisant le ver et le meilleur combo funk de Roger Rabbit vu de mémoire sur le TAPAC. scène.

Teddy Arnaud a pris le gong après avoir croassé un extrait de « Last Friday Night » de Katy Perry dans un kazoo. D’autres membres du personnel de l’école et des membres de la communauté ont rempli la salle de rires et de bonne musique, avec Miles Dann & the Band clôturant le spectacle avec « Jukebox Hero » de Foreigner et « Blitzkrieg Bop » des Ramones.

Selon Helgesen, le Gong Show contribue à célébrer l’étudiant dans son ensemble. « Même si les étudiants universitaires et sportifs peuvent faire partie du programme, nous avons la chance de pouvoir observer que les étudiants qui sont moins impliqués dans les activités parascolaires ont tendance à être représentés en majorité.

“Par conséquent, l’objectif principal est que les étudiants gagnent en confiance, s’épanouissent parmi leurs pairs, et cela permet l’expression et l’exploration de la présentation sur scène.”