De bons Jeux : les États-Unis terminent les Jeux paralympiques avec un nombre record de médailles

Fiona Howard, fille d’une mère américaine et d’un père britannique, passionnée de chevaux, est arrivée aux États-Unis pour la première fois depuis son Angleterre natale à l’âge de 16 ans. Elle cherchait un traitement contre la dystonie, une maladie musculaire qui affaiblissait et déformait son corps, et a finalement passé la majeure partie de ses premières années ici, de 16 à 22 ans, dans un lit d’hôpital au Boston Children’s Hospital. Elle a recommencé à monter à cheval lorsqu’elle a été suffisamment forte et s’est lancée dans le para-dressage en 2022.

Aujourd’hui, elle quitte les Jeux paralympiques de Paris avec une triple médaille d’or – l’une des deux, avec sa coéquipière Rebecca Hart, représentant les États-Unis dans une compétition qui a vu le pays se hisser au sommet du para-dressage de manière historique. Après que l’équipe a remporté sa première médaille d’or par équipe vendredi, Howard, Hart et sa coéquipière Kate Shoemaker ont chacune remporté des médailles lors de la dernière compétition de style libre de samedi.

Fiona Howard (au centre) célèbre sa médaille d’or en nage libre avec la médaillée d’argent Georgia Wilson de Grande-Bretagne (à gauche) et la médaillée de bronze Heidemarie Dresing d’Allemagne (à droite). Liz Gregg/FEI Photo

Pour Howard, le voyage depuis le Boston Children’s jusqu’à l’arène de dressage du château de Versailles a été bien plus long que les kilomètres.

« Quand j’étais à l’hôpital, je ne savais pas vraiment à quoi allait ressembler ma vie », a-t-elle déclaré. « J’étais en vie, mais je ne vivais pas vraiment ma vie. J’ai donc vécu les choses un jour à la fois, et les gens ont cru en moi. Mes médecins ont cru en moi, mon équipe de soutien a cru en moi. Avec le recul, je me dis : « Wow, j’ai gravi une montagne ». Je dois donner beaucoup de crédit aux gens qui m’entourent, car je ne serais pas là sans eux. »

« Les chevaux sont une raison pour continuer », a-t-elle ajouté. « Ils sont toujours là pour vous. Chaque matin, je me réveille et je suis reconnaissante d’être à leurs côtés. Chaque moment que je passe avec eux m’inspire à continuer. »

Montant aujourd’hui Diamond Dunes de Hof Kasselmann et Dressage Family LLC, Howard a obtenu son meilleur score personnel de 81,99 % en style libre de catégorie II, ce qui lui a valu sa troisième médaille d’or des Jeux, en tant que cavalière débutante de l’équipe, après avoir également dominé les tests individuels et par équipes de catégorie II plus tôt dans la semaine. La Britannique Georgia Wilson a remporté l’argent avec Sakura (79,37 %) et l’Allemande Heidemarie Dresing a remporté le bronze avec Dooloop (76,12 %).

« Je suis venu à ces Jeux, [and] « Je voulais simplement faire les meilleurs tests possibles », a déclaré Howard. « C’étaient mes premiers Jeux paralympiques, alors je suis venu avec l’intention de faire de mon mieux, et si je pouvais aider mon équipe, je voulais simplement le faire. Donc cela a vraiment dépassé mes attentes. »

Hart vit un rêve

On pourrait en dire autant de sa coéquipière Hart. À l’autre bout du spectre de l’expérience, Hart – la membre la plus expérimentée de l’équipe, participant à ses cinquièmes Jeux paralympiques – a également vécu ses rêves, et même plus, à Paris.

Après avoir manqué de peu le podium à Pékin (2008) et à Londres (2012), Hart a finalement décroché l’or au château de Versailles. Et, comme Howard, elle l’a fait trois fois.

En style libre d’aujourd’hui, elle a obtenu un score de 83,53 %, son troisième meilleur score personnel de la semaine, pour remporter le style libre avec Floratina de Rowan O’Riley devant le talentueux cavalier néerlandais Rixt van der Horst sur Royal Fonq (83,00 %) et Natasha Baker de Grande-Bretagne, qui était troisième sur Dawn Chorus (77,14 %).

Les médaillés de nage libre de catégorie III (de gauche à droite) sont Rixt van der Horst des Pays-Bas (argent), Rebecca Hart des États-Unis (or) et Natasha Baker de Grande-Bretagne (bronze). Liz Gregg/FEI Photo

Le duo a vécu un moment de tension lorsque « Flora » s’est lancée dans un galop juste avant d’entrer sur le ring, mais après quelques caresses rassurantes de Hart, le duo était de retour sur la même longueur d’onde au moment où ils ont atteint la ligne centrale pour leur freestyle sur le thème de « Driving Miss Daisy ».

« J’étais un peu inquiet quand nous avons commencé à galoper », a admis Hart. « Je me suis dit qu’elle reviendrait vers moi, comme elle le fait toujours. C’est électrique, et elle avait entendu toute la foule pendant l’échauffement avant. Je l’ai juste récupérée, je lui ai dit qu’elle allait bien, parce qu’elle a dit : « Est-ce que tout va bien ? » et j’ai dit : « Oui, tout va bien », et elle a dit : « OK, je te fais confiance ». C’était un moment tellement magique, et puis nous avons atteint les bornes comme il le fallait. »

Comme ses coéquipiers, Hart a remercié tous ceux qui ont contribué au succès de l’équipe américaine aux Jeux paralympiques.

« Je ne peux pas assez remercier tout le monde pour cette semaine incroyable. Tous ceux qui sont dans les coulisses, les palefreniers, les propriétaires de chevaux, les sponsors, les vétérinaires, Marlene Whitaker qui a créé ce freestyle pour moi – elle a fait chacun de mes freestyles dans toute ma carrière, et j’adore Driving Miss Daisy. »

La cordonnière trouve sa rédemption

Kate Shoemaker, qui s’était vu refuser une médaille dans l’épreuve individuelle après une erreur malencontreuse, a également remporté sa propre médaille samedi. Avec l’Américaine Vianne, elle a dansé vers une médaille de bronze – sa première médaille paralympique individuelle, en plus de la médaille de bronze par équipe qu’elle a gagnée à Tokyo – dans le style libre de catégorie IV, avec un score de 80,17 %. L’or est revenu à la cavalière néerlandaise Demi Haerkens et Daula, qui ont remporté tous les tests de catégorie IV à ces Jeux, avec un score de 83,84 % (le score le plus élevé attribué pendant les Jeux paralympiques de Paris), et à l’Allemande Anna-Lena Niehues, qui a amélioré son bronze dans l’épreuve individuelle pour prendre l’argent avec Quimbaya 6 avec un score de 80,90 %.

« Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire », a déclaré Kate Shoemaker à propos de sa médaille de bronze en nage libre de niveau IV avec Vianne de Norcordia USA. Photo USEF

« Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire », a déclaré Shoemaker. « Dès le premier arrêt, je me suis dit : « Je suis là, avec mon cheval préféré au monde, et la sensation qu’elle m’a procurée m’a donné tellement de joie. »

Elle a admis qu’elle était plus nerveuse avant son nage libre qu’elle ne l’avait jamais été auparavant, en partie parce qu’elle avait raté la compétition par équipe.

« J’ai eu le sentiment qu’aujourd’hui était ma dernière chance de participer à ces Jeux », a-t-elle déclaré. « Ce matin, j’étais assez nerveuse, mais dès que je suis montée sur le ring avec elle, j’ai été envahie par cette joie et cette paix. Et honnêtement, c’était une réponse à une prière ce matin, je demandais simplement cette paix. J’ai vraiment l’impression que c’était une journée remplie de Dieu pour moi, donc c’était vraiment, vraiment agréable. »

Dans les gradins pendant sa chevauchée, des amis de la vétérinaire spécialiste des chevaux de sport de l’époque où elle fréquentait l’école vétérinaire et de l’éleveuse de Vianne, Catherine Haddad, ont brandi des banderoles pour l’encourager.

Shoemaker a déclaré que les Jeux paralympiques étaient seulement la deuxième fois qu’elle et Vianne, une jument hanovrienne de 8 ans (Vitalis-Raureif, Ramiro’s Bube), appartenant à Norcordia USA, montaient leur style libre sur le thème de « Forrest Gump » en compétition, car plus tôt cette année, elles avaient utilisé le style libre de son autre cheval pour développer celui-ci.

« J’ai toujours ressenti beaucoup d’émotion autour de la musique de Forrest Gump, mais aussi autour du film », a-t-elle déclaré. « Le film parle de dépassement, de persévérance et d’atteindre un objectif, et je pense que c’est ce que notre freestyle a fait aujourd’hui. Il s’agissait de surmonter et d’arriver à la fin, de joie et de paix à la fin, et c’est là où nous en étions aujourd’hui. J’espère vraiment que la musique a parlé à tout le monde et qu’ils ont pu sentir qu’elle venait de notre âme en même temps. »

En catégorie I, la double médaillée d’or de Tokyo Roxanne Trunnell a dû se contenter de la cinquième place sur Fan Tastico H avec un score de 77,30%. L’or dans cette catégorie est revenu au Letton Rihards Snikus et Lord of the Dance, qui a également remporté l’épreuve individuelle plus tôt cette semaine, avec 82,48%. L’Italienne Sara Morganti a pris l’argent avec Mariebelle (81,40%) et le bronze est revenu à la Britannique Mari Durward-Akhurst sur Athene Lindebjerg (77,74%).

Roxanne Trunnell et Fan Tastico H ont obtenu un score de 77,30 % pour terminer cinquièmes en nage libre de catégorie I. Photo USEF

« Je ne pense pas que ce soit notre meilleur résultat, mais nous avons essayé », a déclaré Trunnell, qui a noté que le cheval est jeune et a encore un grand avenir devant lui.

L’équipe américaine de dressage paralympique est arrivée aux Jeux paralympiques de Paris classée n°1 mondiale et repart avec un nombre record de médailles. En plus de l’or par équipe, Hart et Howard repartent avec deux médailles d’or individuelles chacun, Trunnell avec une médaille d’argent individuelle et Shoemaker avec une médaille de bronze en nage libre.

Voir les partitions complètes ici.