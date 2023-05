De bonnes vibrations pour les Mariners, qui chevauchent un circuit d’Eugenio Suárez pour dominer les Bucs

Le premier mois de la saison n’a pas été tendre avec les Mariners, qui ont obtenu une fiche de 12-16 en mars et avril et ont eu du mal à marquer suffisamment de points pour soutenir leur solide lanceur.

Mais mai a été une histoire bien différente, car les chauves-souris des Mariners ont pris vie – suffisamment – ​​pour correspondre raisonnablement à leur succès continu sur le monticule.

Dimanche, les Mariners ont obtenu un home run de trois points d’Eugenio Suárez en 10e manche pour une victoire 6-3 sur les Pirates au T-Mobile Park, leur donnant un dossier de 16-9 ce mois-ci et un 6 -1 marque sur ce homestand de 10 matchs.

Après avoir balayé une série de quatre matchs la semaine dernière contre les A, les Mariners ont remporté deux des trois matchs des Pirates maintenant en chute libre (26-26) avec trois matchs avec les Yankees (32-23) qui devraient commencer lundi soir.

Les Mariners, qui avaient une fiche de 11-15 le 28 avril, sont à trois matchs au-dessus de .500 (28-25) pour la première fois cette saison. Une équipe qui est entrée dans la saison avec des aspirations en séries éliminatoires commence enfin à ressembler à celle qui peut y arriver.

« Très bonne série pour nous. Les deux derniers jours, j’ai pensé que nous avions lancé tout simplement exceptionnel », a déclaré le gérant des Mariners, Scott Servais, aux journalistes. « Gagner la série, c’est bien. Nous n’avions pas eu de victoire au premier tour (cette saison). Nous étions dus.



Teoscar Hernández fait la fête avec Eugenio Suárez. (Joe Nicholson / USA Today)

Dernier coup de circuit des Mariners : C’était le 30 septembre lorsque Cal Raleigh a battu les A avec un circuit pour décrocher le premier voyage de l’équipe en séries éliminatoires en deux décennies.

Et après un début de saison lent, peut-être que les Mariners devaient enfin commencer à mieux jouer. Rien à redire sur le personnel de lanceurs, mais le groupe de joueurs de position comptait plusieurs membres clés qui avaient des départs lents.

L’un de ces joueurs, bien sûr, était Julio Rodríguez. Pas plus tard que le 21 mai, le joueur de 22 ans atteignait seulement 0,204. Depuis lors, cependant, Rodríguez est au bâton .462 (12 en 26) avec deux circuits et six points produits. Rodríguez a frappé un coup de circuit vendredi contre les Pirates, puis a ajouté un tir en solo lors de la première manche dimanche. Il frappe maintenant .243.

Au cours de sa séquence de sept matchs avec coup sûr, Rodríguez est au bâton .467.

Suárez frappe seulement .219 mais il a six circuits et un record d’équipe de 33 points produits. Il était 0-en-3 au début de sa présence au bâton à la 10e manche, mais avait une bonne idée de la façon dont le releveur des Pirates, Robert Stephenson, voulait l’attaquer.



«Je connaissais Stephenson depuis longtemps et il allait venir avec un curseur. J’étais prêt pour ce terrain », a déclaré Suárez. « Il a laissé un cintre juste là dans ma zone de frappe et j’étais prêt à le mettre en jeu. »

JP Crawford, après avoir remplacé Rodríguez au premier rang, s’est imposé en mai. Il a atteint 0,238 au cours du premier mois de la saison, mais atteint 0,270 ce mois-ci. Teoscar Hernández, qui a atteint 0,212 en avril, atteint 0,255 en mai. Cette gamme, vraiment, n’est pas plus formidable qu’elle ne l’était il y a un mois.

Outre l’échange du joueur de deuxième but José Caballero contre un Kolten Wong en difficulté, ce sont les mêmes gars dont les Mariners espéraient de grandes choses en avril. Pour une raison quelconque, cela ne s’est pas produit. Mais cette infraction fonctionne bien mieux dans l’ensemble avec un échantillon de plus grande taille.

Les Pirates se sont ralliés pour égaliser le match avec deux points en huitième manche contre les Mariners, ce qui arrive rarement. L’enclos des releveurs de Seattle a été si bon. Même ainsi, cela n’a pas découragé Suárez et ses coéquipiers.

« Nous n’abandonnons jamais. Nous nous battons juste. Nous sommes venus ici pour gagner un match. Nous l’avons fait. Nous avons sorti la série », a déclaré Suárez.

(Photo du haut : Joe Nicholson / USA Today)