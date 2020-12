Gardien expérimenté dans le Hockey pour les femmes indiennes L’équipe Rajani Etimarpu estime que de bons résultats aux Jeux Olympiques de Tokyo, prévus pour l’année prochaine, aideront à attirer davantage de joueuses à se lancer dans ce sport dans le pays.

L’équipe dirigée par Rani a également obtenu une place pour ses deuxièmes Jeux olympiques consécutifs en remportant les qualifications olympiques de la FIH en 2019, la première fois de l’histoire que l’équipe participera à des Jeux olympiques consécutifs.

«Une bonne performance aux Jeux olympiques de Tokyo améliorera certainement le profil du sport et encouragera certainement plus de femmes à se lancer dans le hockey», a déclaré Rajani, qui faisait partie de l’équipe indienne qui a participé aux Jeux olympiques de 2016. Rio.

«La reconnaissance que le hockey féminin indien a reçu au cours des dernières années grâce à divers prix a déjà stimulé la participation des femmes dans le sport et nous sommes convaincus que grâce à nos bonnes performances, plus de femmes sentiront que le hockey peut être une opportunité de carrière viable. sont », a-t-elle ajouté.

Au cours des quatre dernières années, l’équipe indienne a amélioré ses performances à pas de géant, ce qui s’est également reflété dans leur classement FIH. Actuellement n ° 9 mondial, les eves indiennes ont remporté des tournois importants comme la Coupe d’Asie en 2017, le Trophée des Champions d’Asie en 2016 et ils ont remporté une médaille d’argent dans l’édition 2018 du Trophée des Champions d’Asie.

L’équipe a récemment reçu le prix Vogue Women of the Year 2020 (catégorie sport) pour ses efforts philanthropiques visant à collecter des fonds pour nourrir plus de 1000 familles dont la vie a été touchée par la pandémie et une série de verrouillage à l’échelle nationale au milieu de la COVID-19[feminine pandémie.

« Je pense que l’équipe a remarquablement bien réussi ces quatre dernières années. Nous avons pu améliorer notre niveau de performance contre certaines des meilleures équipes du monde, tout en travaillant également sur des causes sociales telles que la collecte de fonds pour les pauvres et les nécessiteux. au cours de cette pandémie. Il est formidable que nos efforts sur le terrain et au-delà soient reconnus. J’espère que cela amènera plus de femmes dans le sport à l’avenir », a déclaré la jeune femme de 30 ans.