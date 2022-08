De bonnes nouvelles sur les emplois peuvent signifier de mauvaises nouvelles plus tard alors que la frénésie d’embauche défie la Fed

Le marché du travail américain est remarquablement solide, selon un rapport publié vendredi, avec un taux de chômage au plus bas depuis un demi-siècle, des salaires en hausse rapide et des entreprises qui embauchent à un rythme effréné.

Mais la bonne nouvelle pourrait maintenant devenir un problème pour le président Biden plus tard.

M. Biden et ses collaborateurs ont souligné la frénésie d’embauche comme preuve que les États-Unis ne sont pas en récession et ont célébré le rapport, qui a montré que les employeurs aux États-Unis ont ajouté 528 000 emplois en juillet et que le salaire a augmenté de 5,2 % par rapport à un an. plus tôt. Mais le rythme toujours fulgurant des embauches et de la croissance des salaires signifie que la Réserve fédérale pourrait devoir agir de manière plus décisive pour freiner l’économie alors qu’elle cherche à maîtriser l’inflation.

Les responsables de la Fed attendaient des signes indiquant que l’économie, et en particulier le marché du travail, ralentissait. Ils espèrent que le besoin vorace de travailleurs des employeurs s’équilibrera avec l’offre de candidats disponibles, car cela réduirait la pression sur les salaires, ouvrant ainsi la voie à des entreprises comme les restaurants, les hôtels et les détaillants pour modérer leurs augmentations de prix.

La modération est restée insaisissable, et cela pourrait inciter les banquiers centraux à augmenter rapidement les taux d’intérêt dans le but de refroidir l’économie et de contenir l’inflation la plus rapide depuis quatre décennies. Alors que la Fed ajuste sa politique de manière agressive, cela pourrait augmenter le risque que l’économie bascule dans une récession, au lieu de ralentir doucement dans le soi-disant atterrissage en douceur que les banquiers centraux ont tenté de mettre en place.