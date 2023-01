De bonnes nouvelles sur le climat et une nouvelle conception de puce révolutionnaire

En ce qui concerne le climat, le tableau peut sembler sombre.

On estime que les émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique ont atteint de nouveaux sommets en 2022. Pendant ce temps, les catastrophes climatiques, des vagues de chaleur record en Chine et en Europe aux inondations dévastatrices au Pakistan, semblent frapper à un rythme effréné.

Mais un examen attentif des données mondiales montre qu’il existe quelques bonnes nouvelles et de nombreux progrès potentiels à venir. Les sources d’énergie renouvelables représentent une part croissante de l’approvisionnement énergétique, et elles deviennent moins chères chaque année. Les pays fixent également de nouveaux objectifs de réduction des émissions, et des investissements publics sans précédent pourraient permettre de nouvelles avancées technologiques.

Ainsi, malgré ce qui peut sembler être un déluge de mauvaises nouvelles, il y a au moins quelques raisons d’espérer. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Ces règles de conception simples pourraient bouleverser l’industrie des puces

Depuis l’invention de l’ordinateur, les humains ont conçu de nombreux langages de programmation pour leur ordonner de faire notre offre. Pour qu’une puce exécute votre code, le logiciel doit le traduire en instructions qu’une puce peut utiliser. Les ingénieurs désignent donc des séquences binaires spécifiques pour inciter le matériel à effectuer certaines actions, appelées jeu d’instructions de l’ordinateur.