De bonnes habitudes cardiovasculaires peuvent réduire de 6 ans votre âge biologique : nouvelle étude

Une bonne santé cardiovasculaire peut réduire de six ans votre âge biologique, selon une équipe du centre médical de l’université Columbia à New York.

Les chercheurs ont testé la liste de contrôle Essential 8 de l’American Heart Association et les effets de son respect.

Pour prendre soin de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins, liés à de nombreuses maladies, adoptez les 8 habitudes essentielles : un sommeil sain, ne pas fumer, une activité physique régulière, une alimentation saine, un poids santé ainsi qu’une glycémie, un cholestérol et une tension artérielle sains.

L’étude, présentée à l’American Heart Association Scientifique Les sessions 2023 à Philadelphie ont examiné 6 500 adultes d’horizons divers et ont découvert que le respect des 8 Essentiels pouvait prolonger considérablement la vie et réduire le risque de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies liées à l’âge.

En moyenne, les participants ayant le score Life’s Essential 8 le plus élevé ont été testés biologiquement six ans plus jeunes que leur âge réel.

“Le vieillissement biologique réduit n’est pas seulement associé à un risque moindre de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, il est également associé à une vie plus longue et à un risque moindre de décès”, a déclaré le Dr Nour Makarem, auteur principal de l’étude.

« Nous avons constaté qu’une meilleure santé cardiovasculaire est associée à un vieillissement biologique ralenti, tel que mesuré par l’âge phénotypique (biologique). Nous avons également découvert une association dose-dépendante : à mesure que la santé cardiaque s’améliore, le vieillissement biologique diminue.

“Une plus grande adhésion à tous les paramètres Life’s Essential 8 et l’amélioration de votre santé cardiovasculaire peuvent ralentir le processus de vieillissement de votre corps et présenter de nombreux avantages à long terme.”

Les résultats ont montré que cela fonctionnait dans les deux sens et que les personnes ayant une mauvaise santé cardiovasculaire vieillissaient plus rapidement.

L’âge réel moyen des personnes ayant une bonne santé cardiovasculaire était de 41 ans, alors que leur âge biologique moyen était de 36 ans ; et l’âge réel moyen de ceux qui avaient une mauvaise santé cardiovasculaire était de 53 ans, bien que leur âge biologique moyen soit de 57 ans.

Ils sont arrivés à cette conclusion en utilisant l’âge réel des participants ainsi que les résultats de neuf marqueurs sanguins pour le métabolisme, l’inflammation et la fonction des organes.

L’ancien président de l’American Heart Association, le Dr Donald Lloyd-Jones, a déclaré : « Ces résultats nous aident à comprendre le lien entre l’âge chronologique et l’âge biologique et comment le fait de suivre des habitudes de vie saines peut nous aider à vivre plus longtemps.

Les chercheurs étudieront l’impact de la santé cardiovasculaire sur le vieillissement au fil du temps.

“Tout le monde veut vivre plus longtemps, mais plus important encore, nous voulons vivre plus longtemps en bonne santé afin de pouvoir vraiment profiter et avoir une bonne qualité de vie pendant autant d’années que possible.”

