De bonnes choses se passent ici ! – Section locale de Shaw

Crystal Lake est le leader incontesté du comté de McHenry. Crystal Lake a rapidement traduit la demande en croissance – en remplissant les couloirs commerciaux, en encourageant le réinvestissement dans plusieurs centres commerciaux et en développant de nouveaux sites avec des commerces de détail, des restaurants et des installations de remise en forme.

Recherchez de nouvelles marques de restaurants entrant sur le marché. Guzman Y Gomez, l’un des principaux concepts internationaux de restaurants mexicains rapides et décontractés, connu pour ses ingrédients frais et spécialisé dans les tacos, les burritos, les frites et les cocktails, ouvre un deuxième emplacement dans l’Illinois à Crystal Lake ! Pendant ce temps, l’engouement pour les cookies est venu à Crystal Lake, et Crumbl Cookies ouvrira son premier emplacement dans le comté de McHenry plus tard cette année. Crumbl Cookies propose des cookies aux saveurs uniques servis chauds ou froids. Si vous aimez votre rapport gâteau / glaçage plus lourd du côté du glaçage, vous tomberez sûrement amoureux de cette nouvelle boutique de biscuits. Summer Moon, une chaîne nationale de café basée au Texas, connue pour son lait et son jus de lune de spécialité, ouvrira son premier emplacement dans l’Illinois à Crystal Lake à la fin de l’année.

Pour l’acheteur à la recherche d’une bonne affaire, Ollie’s Bargain Outlet ouvrira cet automne son deuxième emplacement dans l’Illinois dans le centre commercial Twin Ponds, à côté de PetSmart.

Enfin, pour les fanatiques de fitness, Crystal Lake est ravi d’annoncer qu’Orange Theory ouvrira un nouvel emplacement dans le centre commercial The Commons of Crystal Lake en 2023. Orange Theory est un studio de fitness proposant une séance d’entraînement d’une heure sur tout le corps. sur l’endurance et la force.

De bonnes choses se passent ici, et il y a beaucoup à attendre à Crystal Lake alors que de nouvelles entreprises rejoignent la communauté.