De BollywoodLife à Filmfare en passant par IIFA, Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali remporte un trophée après l’autre

Sanjay Leela Bhansali est arrivée avec Gangubai Kathiawadi au box-office en 2022 contre toute attente. Qu’il connaisse 50% d’occupation dans les salles de cinéma ou qu’il ait fait face à une manifestation, le film est devenu le blockbuster de l’année. Être dirigé par une femme principale, le film recueilli autour de 9 Cr. Le tout premier jour de l’ère post-pandémique et franchi 100 Cr. environ 2 semaines après sa sortie. Gangubai Kathiawadi n’est pas seulement un film qui a fait des merveilles au box-office contre vents et marées mais qui a également conquis l’espace des festivals de cinéma. Après sa première au 72e Festival international du film de Berlin l’année dernière, » Gangubai Kathiawadi » de Sanjay Leela Bhansali est devenu le premier blockbuster authentique en langue hindi en 2022.

Début de la vague de victoires avec la 4ème édition de BollywoodLife. Com Awards 2023, il a remporté dans trois catégories – Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleure actrice pour Alia Bhatt. Il a suivi les victoires avec les 68e Filmfare Awards, où Gangubai Kathiawadi a réservé le plus grand nombre de nominations dans 16 catégories et a remporté 10 prix, dont le meilleur film (Gangubai Kathiawadi), le meilleur réalisateur (Sanjay Leela Bhansali), le meilleur acteur dans un rôle principal. Rôle (féminin), (Alia Bhatt), meilleur dialogue, (Prakash Kapadia, Utkarshini Vashishtha), meilleure musique de fond, (Sanchit Balhara et Ankit Balhara), meilleure chorégraphie, (Kruti Mahesh (Dholida- Gangubai Kathiawadi), meilleure photographie, ( Sudeep Chatterjee), la meilleure conception de costumes (Sheetal Iqbal Sharma), la meilleure conception de production (Subrata Chakraborty et Amit Ray) et le prix spécial RD Burman pour le talent musical à venir, Janhvi Shrimankar (Dholida-Gangubai Kathiawadi),

Ensuite, lors de la 23e remise des prix IIFA, le film a remporté un triomphe phénoménal en remportant 5 prix. Aux prix IIFA, Gangubai Kathiawadi a remporté les prix du meilleur acteur dans le rôle principal (féminin) – Alia Bhatt, meilleur début (masculin) – Shantanu Maheshwari, meilleur scénario, Sanjay Leela Bhansali et Utkarshini Vashishtha, meilleur dialogue Utkarshini Vashishtha et Prakash Kapadia et meilleure photographie – Sudeep Chatterjee.

Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali a ouvert son parcours à travers de nombreux obstacles, mais a réussi à devenir un blockbuster national et mondial. Le film a également régné sur les fenêtres du box-office avec sa collection massive de 153,69 Cr. au box-office national et 209,77 Cr. globalement.