De bobo-boy à héros culte : comment Marc Cucurella a déclenché le renouveau de Chelsea | Chelsea

Chelsea L’arrière gauche espagnol semble résumer les difficultés du club, mais il a trouvé la forme pour contribuer à une avancée tardive et improbable vers une place européenne. mer. 15 mai 2024 04h49 ​​HAE

On peut dire sans se tromper que peu de gens à Chelsea prédit que cette saison se terminerait avec Marc Cucurella effectuant un tour d’arrière latéral inversé. Comme l’a récemment dit une personnalité de Stamford Bridge, qui aurait pu imaginer qu’un renouveau de Cucurella serait l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe de Mauricio Pochettino fait une avancée tardive dans le football européen ?

Revenons en arrière. En août 2022, alors que le nouvel ordre à Chelsea s’affirme toujours, Cucurella est invité à Mykonos pour rencontrer le directeur sportif par intérim. Il s’est avéré que Todd Boehly était un homme qui savait mener une offensive de charme.

L’Américain avait vu Manchester City ne pas atteindre le prix demandé par Brighton pour l’arrière gauche. Une fenêtre d’opportunité est apparue. Les éclaireurs de Chelsea étaient des admirateurs de longue date de Cucurella.

Boehly, désireux de conclure l’affaire, a accepté de payer. Brighton, qui a acheté Cucurella pour 15,4 millions de livres sterling en 2021, était en quelque sorte convaincu de le vendre pour 55 millions de livres sterling plus 7 millions de livres sterling de modules complémentaires, un accord qui a amené beaucoup à se demander si les propriétaires de Chelsea n’étaient peut-être pas un peu trop étourdis sur le marché des transferts.

« C’est un bon joueur », avait alors déclaré une source espagnole. « Ce n’est tout simplement pas un joueur à 60 millions de livres sterling. » Et bien sûr, peu de temps avant, Cucurella avait du mal à être à la hauteur de ses honoraires.

Il a souffert de blessures et de maladies, ses performances ont été sommaires et il est rapidement devenu le bouc émissaire des supporters frustrés, qui ont hué l’international espagnol lorsqu’il quittait le banc lors du match de Chelsea. défaite au match aller face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions la saison dernière.

Et voilà : l’un des exemples les plus pertinents des dépenses excessives et destructrices de Chelsea. Cucurella était une blague, un échec, peut-être même une figure haineuse. Les fans grimacaient s’ils le voyaient dans le onze de départ.

Ils ont vu un défenseur qui ne pouvait pas défendre. Ils ont vu peu de preuves de l’arrière latéral qui avait tant donné à Brighton la possession. Ils ont été déçus lorsque Manchester United a décidé de ne pas prêter Cucurella l’été dernier.

Pochettino, cependant, a refusé d’abandonner le joueur de 25 ans. L’ambiance a changé depuis que Cucurella a souffert lors d’un match à trois lorsque Chelsea de Graham Potter était martelé 4-1 par Brighton la saison dernière. Il est dans une bien meilleure position avant de retourner au stade Amex pour affronter son ancien club mercredi soir.

Marc Cucurella était une figure amusante pour certains fans de Chelsea, mais ses récentes performances ont fait taire ses sceptiques. Photographie : Andrew Boyers/Action Images/Reuters

Il y a clairement une tendance provocante chez Cucurella. Il a livré une performance tenace en tant qu’arrière droit lorsque Chelsea a affronté Brighton en Coupe Carabao cette saison. Les prédictions selon lesquelles Cucurella serait déchirée par Kaoru Mitoma étaient loin de la réalité. Cucurella, qui a également réalisé un bon match contre Bukayo Saka en octobre, s’est lancé dans des défis et a gardé le dangereux ailier japonais silencieux.

Certes, il y a eu des moments où Pochettino a hésité à lui faire confiance. Il a utilisé Levi Colwill, le jeune défenseur central, sur la gauche pendant la première moitié de la saison et personne n’a semblé particulièrement dérangé lorsque Cucurella a été exclu pendant trois mois après une opération à la cheville en décembre. Son retour à l’action en mars ne semblait guère être une raison de se réjouir.

Mais quelque chose a changé. Le mois dernier, avec Chelsea mené 2-0 à la mi-temps vers Aston Villa, la situation semblait terminale pour Pochettino. Son équipe venait de perdre son Demi-finale de la FA Cup contre City et été battu 5-0 à Arsenal. Une autre humiliation était à prévoir lorsque Cucurella a marqué un but contre son camp contre Villa. Puis, grâce à un petit ajustement tactique de Pochettino, le retour a commencé.

Le rôle de Cucurella a été crucial. Trouver la bonne formule au milieu de terrain a été un défi pour Chelsea toute la saison. Il y avait rarement un équilibre lorsque leur duo de 222 millions de livres sterling, Moisés Caicedo et Enzo Fernández, jouaient ensemble. Caicedo a été trop souvent exposé par Fernández, dont les défauts physiques ont été exacerbés par le fait de jouer avec la douleur d’un problème de hernie pendant six mois.

C’était mieux une fois que Fernández a été opéré et que l’énergique Conor Gallagher est revenu jouer aux côtés de Caicedo, qui n’a cessé de se renforcer ces dernières semaines. Pourtant, la véritable astuce consistait à déplacer Cucurella à l’intérieur, donnant à Chelsea une surcharge au milieu de terrain. Villa ne pouvait pas gérer ça. Ils n’ont pas su combattre Cucurella, dont le positionnement a permis à Chelsea de dominer et de faire match nul 2-2.

On s’est depuis demandé pourquoi Pochettino avait mis autant de temps à repositionner Cucurella. Après avoir écrasé gagne contre Tottenham et Jambon de l’OuestIl a toutefois souligné qu’il avait dû construire lentement.

« Vous ne pouvez pas vous asseoir si vous n’avez pas de chaise », a déclaré l’entraîneur-chef de Chelsea. « C’est comme un ingénieur qui va construire un immeuble et qui dit : ‘Je veux voir si vite les beaux meubles et l’appartement.’ Tout d’abord, nous devons construire la structure.

C’est un bon argument. Cucurella, issu de l’académie de Barcelone, est suffisamment doué techniquement pour faire fonctionner le système. Pourtant, c’est un travail en cours. Samedi dernierNottingham Forest a neutralisé Cucurella en créant un blocage au milieu.

Néanmoins, le fait que les adversaires doivent contrer les plans de jeu de Pochettino est un bon signe. Mais pour Cucurella, il s’agit bien plus qu’une simple histoire tactique. C’est aussi une histoire de résilience. Les fans chantaient son nom – dans le bon sens – lors de la victoire 5-0 contre West Ham. Contre toute attente, Cucurella, figure un peu excentrique du terrain, est devenue une figure culte. Il l’a fait à la dure.