Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré lundi que la ville devait se préparer à un autre « arrêt complet » similaire à ce qui avait été observé en avril, alors que les cas de COVID continuaient d’augmenter.

Le taux de positivité des tests à l’échelle de la ville de New York est de 4% – bien inférieur à celui de nombreux autres États où il n’y a pas de restrictions. Le bureau de De Blasio, qui utilise des données différentes, indique que c’est 5,5%.

Il y a actuellement 5 400 personnes à l’hôpital avec COVID-19 – moins d’un tiers qu’en avril, lorsque 18 000 avaient été hospitalisées avec le virus.

La grande majorité des nouveaux cas – 74% – proviennent de rassemblements privés.

La semaine dernière, le gouverneur de New York, Cuomo, a annoncé qu’il allait commencer à sévir contre ce qu’il pouvait contrôler à la place.

Il a interdit les repas en salle à New York à partir de lundi alors que des milliers de personnes ont protesté contre la décision qui, selon eux, mettrait de nombreux bars et restaurants à la faillite.

Au cours du week-end, il a déclaré au New York Times que si les hospitalisations continuaient à augmenter au rythme actuel, il fermerait entièrement New York City « en un mois » pour essayer d’empêcher les hôpitaux d’être submergés.

Lundi, il a déclaré qu’aucune partie de l’État n’était encore sur le point d’être fermée et que ce ne le sera pas à moins qu’il ne semble que les hôpitaux atteignent 90% de leur capacité totale dans les trois semaines.

À New York, les hôpitaux sont actuellement pleins à 81%.

Les hospitalisations augmentent dans l’État de New York (ci-dessus), ce qui inquiète Cuomo et c’est la raison pour laquelle il dit qu’il fermera New York.

Mais les hospitalisations à New York augmentent à un rythme beaucoup plus lent que partout ailleurs et ne représentent qu’un cinquième du total à travers l’État

Les hospitalisations dans la région de la capitale, où se trouve Albany, augmentent beaucoup plus rapidement qu’elles ne le sont à New York, mais elles ne sont pas soumises aux mêmes restrictions

De Blasio a déclaré lundi qu’il soutenait la décision, même s’il était impuissant à appliquer d’autres restrictions en dehors de la fermeture des écoles publiques, ce qu’il a fait plus tôt cette année pour la deuxième fois au scandale des parents. Il les a rouverts peu de temps après.

Les critiques ont critiqué de Blasio et Cuomo pour avoir «détruit» la ville avec ce qu’ils ont appelé des fermetures inutiles.

Le nombre de cas positifs à New York varie considérablement selon l’arrondissement et le code postal. La grande majorité de Manhattan a des taux de positivité des tests inférieurs à 3%

Malgré les taux relativement bas et même si les premiers vaccins ont été administrés lundi à New York, de Blasio a déclaré qu’il était d’accord avec les commentaires de Cuomo et a déclaré que chaque type de restriction était « sur la table ».

De nombreux restaurants ont créé des espaces de restauration en plein air pour contourner les restrictions, mais avec 12 pouces de neige à cause des chutes, on leur a dit qu’ils devront les supprimer.

«Le meilleur de tous les mondes est d’avoir la capacité de retirer facilement ce qu’ils ont construit pour l’extérieur.

«Lorsque nous prévoyons de la neige importante, il est important qu’ils retirent leur équipement pour faciliter le nettoyage de la neige», a-t-il déclaré.

Entre six et 12 pouces de neige devraient tomber mercredi et jeudi.

La ville a déclaré qu’elle continuerait de travailler avec le service météo pour obtenir des mises à jour avant de dire aux restaurants s’ils doivent ou non supprimer leurs structures de restauration extérieures.

Beaucoup sont conformes aux règles – qui stipulent qu’il doit y avoir trois ouvertures – mais certaines ne le sont pas.

Certains restaurants ont créé ce qui ressemble à des serres et les ont plantés à l’extérieur, ce qui a incité beaucoup à se demander pourquoi ils sont autorisés.

De Blasio a déclaré que la plupart respectaient les règles mais qu’il y avait eu quelques plaintes.

« Cela a été un effort continu pour s’assurer que la loi est pleinement conforme. Les restaurateurs ont travaillé dur pour bien faire les choses.

« L’important est qu’ils s’assurent de suivre toutes les bonnes directives », a-t-il déclaré.

De nombreux restaurants dépensent des milliers de dollars pour moderniser leurs systèmes de filtration de l’air intérieur afin de respecter les règles de réouverture des restaurants à l’intérieur, pour ensuite les fermer à nouveau des semaines plus tard.

Quelques exemples de repas en plein air à New York. Les restaurants, dans l’ensemble, respectent les règles, mais certains ont appris que leurs structures extérieures n’étaient pas assez ouvertes. Ils doivent tous être enlevés s’il y a plus d’un pied de neige

De nombreux résidents confus ont demandé pourquoi des structures comme celle-ci sont autorisées alors que les repas à l’intérieur ne le sont pas. De Blasio dit

Les bars et les restaurants ont été fermés le 16 mars et les repas en plein air à New York n’ont pu reprendre qu’à la fin du mois de juin. Les repas en salle ont pu reprendre le 30 septembre.

Les hospitalisations à New York augmentent à un rythme bien plus lent que dans d’autres parties de l’État.

Cuomo et de Blasio n’arrêtent pas de dire que c’est la zone la plus densément peuplée comme cause des fermetures.

Depuis mars, des milliers de personnes ont fui New York et l’industrie du tourisme s’est pratiquement effondrée.

À la fin du verrouillage, pas moins de 12 000 bars et restaurants – la moitié du total de la ville – devraient fermer. Il n’y a pas encore eu de deuxième stimulus.

De Blasio a déclaré lundi que « j’espère » qu’un deuxième verrouillage ne durerait que « quelques semaines ».

«C’est une conversation constante que j’ai avec le gouverneur. Ce qui est de plus en plus clair, c’est que toutes les formes de restrictions doivent être sur la table à ce stade.

«Au rythme actuel, vous devez être prêt pour un arrêt complet. C’est de plus en plus nécessaire pour briser le dos de la deuxième vague.

«Les personnes qui n’ont pas besoin d’aller sur un lieu de travail à ce stade devraient en faire autant qu’elles le peuvent à distance.

« Je pense qu’il est probable que d’autres restrictions se taisent bientôt. Les gens doivent se préparer à travailler à distance là où ils le peuvent.

« Espérons que nous ne parlons de restrictions que pour quelques semaines, mais nous devons nous préparer mentalement à cette possibilité », a-t-il déclaré.