De Billie Jean King à Gary Lineker : la fraternité sportive en présence le jour 6 de Wimbledon 2023

Le tournoi de tennis le plus prestigieux du calendrier sportif, Wimbledon, attire chaque année des millions de personnes du monde entier alors que la population sportive afflue vers SW19 pour avoir un aperçu des meilleures stars de l’époque qui tentent d’affirmer leur domination sur l’herbe immaculée de le All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Les superstars de tout le spectre sportif saisissent également la première occasion d’assister à l’action en direct dans la banlieue anglaise, et samedi a été un témoignage de la nature très médiatisée du majeur sur gazon.

Un large éventail de stars telles que celles qui ont été repérées dans la foule à SW19 avec en tête d’affiche Billie Jean King, six fois vainqueur de Wimbledon.

La superstar emblématique du tennis américain qui a modifié le paysage du sport et façonné le jeu du tennis tel que nous le connaissons aujourd’hui a partagé un message qui disait: «Ce fut une journée si spéciale dans la Royal Box de Wimbledon avec certains des meilleurs olympiens britanniques. C’était particulièrement mémorable de discuter avec quelques-unes des Lionnes. L’avenir du sport féminin est brillant et rempli de tant de jeunes athlètes talentueuses et passionnées. »

C’était une journée si spéciale à #Wimbledon ‘s Royal Box avec certains des meilleurs olympiens britanniques. C’était particulièrement mémorable de discuter avec quelques-unes des Lionnes. L’avenir du sport féminin est brillant et rempli de tant de jeunes athlètes talentueuses et passionnées. pic.twitter.com/xYa6czWw2b – Billie Jean King (@BillieJeanKing) 8 juillet 2023

D’autres légendes du tennis telles que Judy Dalton, Rosie Casal, Jan Kodes, Stefen Edberg et Sue Barker ont également été chaleureusement accueillies dans les illustres tribunes de l’AELTC.

Le légendaire footballeur Gary Linekar et les stars emblématiques du rugby Sir Gareth Edwards et JPR Williams, les champions olympiques d’aviron Sir Steve Redgrave et le champion jockey Sir Anthony McCoy figuraient également parmi les invités de marque.

Beth Mead, Fran Kirby, Jill Scott et Leah Williamson de l’équipe féminine de football d’Angleterre, vainqueur de l’Euro, étaient également présentes samedi.

La championne longue distance des Jeux du Commonwealth Eilish McColgan, les gymnastes champions du monde Joe Fraser et Jessica Gadirova ont également reçu une ovation au SW19.

Les médaillées d’or olympiques de hockey Maddie Hinch, Laura Unsworth et Hollie Pearne-Webb et le joueur de cricket vainqueur de la Coupe du monde T20 Sam Curran ont également été repérés au Center Court.

Les vainqueurs de la coupe du monde de rugby en fauteuil roulant Tom Halliwell, James Simpson, Rob Hawkins et la joueuse de rugby la plus capée d’Angleterre Sarah Hunter étaient également présents.