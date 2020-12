LIVERPOOL, Angleterre – Il n’y avait que 2000 fans à Anfield pour célébrer le vainqueur de la 90e minute de Roberto Firmino pour Liverpool contre Tottenham Hotspur, mais le bruit que la petite foule a généré vous a tout dit sur l’importance de la tête tardive de l’attaquant brésilien. Firmino le savait aussi, comme l’attestait sa course de célébration profondément dans sa propre moitié de terrain, tandis que l’hommage traditionnel post-victoire du manager Jurgen Klopp devant The Kop a produit presque autant d’énergie que la nuit où il est devenu fou après cette célèbre victoire en demi-finale de la Ligue des champions. contre Barcelone.

Les fans, Firmino et Klopp ont célébré en grand parce qu’ils savaient tous que cette victoire 2-1 avait une grande importance dans ce qui est susceptible d’être une course au titre beaucoup plus proche que la procession de Liverpool au championnat la saison dernière.

C’était un jeu décidé par de belles marges dans une campagne qui pouvait voir le titre lui-même décidé par des moments aussi singuliers. Le but a pris Liverpool à trois points d’avance sur les Spurs de Jose Mourinho en haut du tableau et a souligné leur statut de favoris pour remporter des titres consécutifs après avoir finalement mis fin aux 30 ans d’attente du club pour être sacré champion d’Angleterre plus tôt cette année.

Mais alors que Mourinho sera critiqué par les puristes pour l’approche du jeu de son équipe – les Spurs étaient défensifs, bien organisés et heureux d’utiliser Son Heung-Min et Harry Kane comme points de vente détachés – Tottenham s’est avéré être de véritables prétendants contre les meilleurs. équipe dans le pays. Il s’agissait de la première défaite de Tottenham en Premier League depuis la défaite de la première journée à domicile contre Everton et cette course sans défaite a mis en évidence les progrès de l’équipe depuis que Mourinho a pris les commandes il y a 13 mois.

À Anfield, ils ont souligné ces progrès en relevant le défi d’affronter Liverpool. Ils ont frustré l’équipe de Klopp, ont failli prendre la tête après que Son ait égalisé le premier but de Mohamed Salah et a généralement donné aussi bien qu’ils l’ont obtenu. Oui, les statistiques montreront que Liverpool a dominé la possession et créé plus d’occasions, mais le football est, heureusement, plus que des chiffres sur un graphique et la performance disciplinée et obstinée de Tottenham a fourni la preuve qu’ils peuvent soutenir un défi pour le titre cette saison.

« Nous jouions pour gagner, nous ne jouions pas pour marquer un point », a déclaré Mourinho. « Un point aurait été un résultat assez juste, mais nous avons joué pour gagner et avons eu les plus grandes chances de le gagner. Le match était toujours sous contrôle. Je pense que c’était un résultat très immérité, mais c’est le football. »

Mourinho étirait la vérité pour suggérer que son équipe avait créé les meilleures chances. Harry Kane s’est rapproché deux fois et Steven Bergwijn a frappé le poteau, mais Liverpool a également frappé les bois grâce à Sadio Mane et les trois attaquants ont eu de bonnes occasions de marquer. Mais Mourinho avait raison de dire que son équipe méritait un point, pour sa performance défensive sinon pour son jeu offensif et offensif. Cependant, ils n’étaient pas aussi négatifs que la brigade anti-Mourinho le prétend.

Le dernier vainqueur de Roberto Firmino a été tout ce qui a séparé Liverpool et Tottenham à Anfield mercredi. Peter Powell – Piscine / Getty Images

Klopp a décrit les Spurs comme un « monstre contre-attaquant » avant de dire que Liverpool « méritait massivement les trois points » et insistant sur le fait que le but de Son était hors-jeu. Les commentaires de l’Allemand faisaient allusion à son soulagement d’avoir remporté la victoire plutôt que d’offrir un véritable reflet du jeu, mais finalement, son équipe était celle qui a remporté les trois points et Liverpool se souviendra de ce match comme, peut-être, la nuit où leur la défense du titre est vraiment passée à la vitesse supérieure.

Pourtant, cela aurait pu facilement aller dans l’autre sens. Kane et Bergwijn sont allés tout près de donner une avance de 2-1 aux Spurs avant le but tardif de Firmino.





Les chances manquées de Tottenham et le but tardif de Firmino sont les petits détails qui décident des gagnants et des perdants, et Liverpool a développé une habitude ces dernières saisons de capitaliser sur les moments clés. C’était la troisième saison consécutive qu’ils avaient marqué à la 90e minute ou plus tard contre les Spurs à domicile. Liverpool sait comment en profiter quand cela compte, mais c’est une leçon que les Spurs doivent encore apprendre. Ils sont cependant devenus une équipe plus forte et plus confiante sous Mourinho, et leur performance à Anfield a montré leur maturité croissante sous l’ancien manager de Chelsea et Manchester United.

La signature estivale de 15 millions de livres sterling de Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton pourrait s’avérer être l’une des bonnes affaires de la saison, le milieu de terrain offrant un tampon fiable devant les quatre derniers. La ténacité de Hojbjerg fait de lui un joueur parfait de Mourinho et son rythme de travail a permis aux Spurs de défendre en profondeur et d’utiliser Kane et Son sur la contre-attaque.

À cette occasion, le plan de match de Mourinho n’a pas obtenu la récompense qu’il méritait, mais les deux clubs se retrouvent au Tottenham Hotspur Stadium fin janvier et Klopp saura que le match sera un autre test majeur des qualifications de Liverpool. Dans ce match, les belles marges pourraient favoriser Tottenham et leur donner le coup de pouce au titre que ce match a donné à Liverpool.