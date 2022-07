De Beers écope d’une amende de 350 000 $ pour un déversement de diesel sur un ancien site minier des Territoires du Nord-Ouest

De Beers Canada a été condamnée à payer une amende de 350 000 $ pour un déversement de pétrole sur son ancien site minier de diamants de Snap Lake il y a cinq ans.

Le 7 décembre 2017, un employé a oublié de fermer une vanne de réservoir de stockage lors du remplissage du réservoir.

Cela a provoqué un débordement du réservoir et environ 1 100 litres de diesel ont été rejetés dans l’environnement.

La société d’extraction de diamants a plaidé coupable et a été condamnée lundi par un tribunal territorial à des accusations en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.

L’employé qui a oublié de fermer la vanne avait travaillé jusqu’à 2 h 30 le matin précédent pour réparer une génératrice après une panne d’électricité à la mine, selon l’exposé conjoint des faits déposé dans le dossier. L’incident s’est également produit juste avant un changement d’équipe.

Un membre du nouvel équipage a découvert l’erreur plus tard dans la journée et De Beers a signalé le déversement le 8 décembre 2017. Son rapport initial estimait que seulement 500 litres environ avaient débordé du réservoir. Cela a été révisé à 5 903 litres dans un suivi faire rapport à l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (MVLWB) le 20 décembre, puis à nouveau révisé “après une enquête plus approfondie”.

De Beers estime maintenant que le déversement a été inférieur à 1 125 litres.

Après le déversement, les employés de De Beers ont pelleté quatre fûts de neige contaminée hors de la zone touchée. Il a également tenté de creuser un sol gelé, mais n’a pas pu le faire en raison de la proximité du char avec des bâtiments et de l’équipement.

Fûts remplis de neige récupérée du déversement. Cette photo a été soumise à l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie par De Beers, accompagnée d’une lettre datée du 20 décembre 2017. (De Beers/Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie)

Impact environnemental

En janvier 2018, l’entreprise, en collaboration avec le gouvernement territorial, a commencé les inspections environnementales. Une évaluation initiale a indiqué “aucun dommage environnemental”. En mai, cependant, le rapport d’inspection a noté une odeur de diesel et en juillet, il a noté “quelques taches sur le sol où le déversement s’était produit”.

En août 2018, De Beers a creusé des fosses d’essai pour déterminer l’étendue et la profondeur de la marée noire. Les résultats dans trois de ces sites ont établi que le diesel “s’était probablement infiltré dans le sol sous-jacent et s’était dispersé loin du site de déversement”.

D’autres tests en 2019 et 2020, menés par De Beers et approuvés par le MVLWB, n’ont trouvé aucune trace d’hydrocarbures dans les eaux de surface et ont déclaré que le déversement “ne devrait pas causer d’effets néfastes” sur la vie aquatique, ne pose pas de risque pour la santé humaine et n’a pas nui à la potabilité de l’eau.

Procédures de mise à jour

À la suite du déversement, De Beers a mis à jour ses procédures d’exploitation pour exiger que le travailleur qui fait le plein du réservoir appelle un deuxième employé lorsque le processus de ravitaillement commence, puis à nouveau lorsqu’il se termine pour éliminer le recours à un seul travailleur.

L’entreprise s’est également engagée à revoir les documents de formation avec son personnel.

La condamnation de lundi, que le juge a acceptée, a été présentée conjointement par le procureur de la Couronne Morgan Fane et Melanie Gaston, qui représentait De Beers.

Fane a cité le plaidoyer de culpabilité précoce de De Beers, la coopération en cours et les changements de politique pour éviter de futurs déversements, comme facteurs atténuants. Fane a également reconnu la nécessité d’imposer à l’entreprise une amende supérieure au minimum obligatoire de 100 000 dollars en raison du pétrole qui s’infiltre dans le sol et crée un “potentiel de préjudice”.

Il a déclaré que la condamnation elle-même est un moyen de dissuasion, mais a ajouté qu’il était également nécessaire de “contribuer à un environnement d’entreprise où cela ne se produit pas” et de s’assurer que les déversements qui se produisent sont “correctement nettoyés”.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, le porte-parole de De Beers, Terry Kruger, a déclaré que la société assumait “l’entière responsabilité de cet incident regrettable”.

“Nous reconnaissons que nous avons l’énorme responsabilité de protéger les zones dans lesquelles nous opérons, nous avons donc cherché à faire tout ce qui était en notre pouvoir non seulement pour répondre au déversement lui-même, mais pour en tirer des leçons et nous assurer que nous minimisons le potentiel de tout récidive”, a-t-il déclaré.

De Beers a jusqu’au 31 décembre 2022 pour payer l’amende de 350 000 $.

L’argent ira au Fonds national pour les dommages à l’environnement. Le tribunal recommande qu’une partie ou la totalité de l’amende soit versée à une organisation cherchant à financer un projet environnemental dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le réservoir où le déversement s’est produit continue d’être en activité alors que De Beers s’apprête à fermer la mine de Snap Lake, qui a été fermée en 2015.

Environnement et Changement climatique Canada, le gouvernement territorial et De Beers ont déterminé qu’étant donné qu’il n’est pas sécuritaire d’assainir la zone alors que des câbles électriques et d’autres « infrastructures permanentes » d’alimentation électrique subsistent, l’entreprise continuera de surveiller le site et d’achever l’assainissement complet une fois que le le mien est désaffecté.