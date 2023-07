De Beckham à Messi : combien la MLS a-t-elle grandi en une décennie ?

Les installations d’entraînement que Lionel Messi connaîtra avec l’Inter Miami seront un monde à part de ce que David Beckham avait avec le LA Galaxy il y a un peu plus de dix ans. Kevork Djansezian/Getty Images

Lionel Messi annonçant qu’il signait avec l’Inter Miami CF a créé de nombreuses conversations sur ce dans quoi, exactement, il s’est embarqué. La Major League Soccer est unique et pleine de bizarreries, mais elle est loin du stéréotype de ligue de retraite à loyer modique qu’elle caractérise souvent.

Ce n’est pas la MLS que David Beckham a laissée il y a un peu plus d’une décennie.

Lorsque Graham Zusi a rejoint le Sporting Kansas City en 2009, les choses étaient un peu différentes. D’une part, SKC n’était pas SKC ; c’étaient les Kansas City Wizards, un nom hérité des premiers jours de la MLS quand tout était un peu plus lâche et un peu moins sérieux. Et puis il y avait le petit déjeuner. La nourriture sur le terrain d’entraînement manquait. « Mes premières années dans la ligue, nous avions un four grille-pain avec des bagels à notre disposition », a déclaré l’arrière droit de longue date.

Près de 15 ans plus tard, cependant, le tableau est presque infini.

« Cela ressemble à un petit-déjeuner », a déclaré Zusi. « Il y a beaucoup d’options et d’aliments nutritifs. » Le Sporting compte même une diététicienne dans son équipe pour aider les joueurs à optimiser leurs performances sur le terrain : « Nous avons à peu près tout ce dont nous avons besoin pour réussir. »

Ryan Meara, un autre de la demi-douzaine de joueurs qui font partie de leur équipe depuis plus d’une décennie – les autres sont Russell Teibert, Diego Chara, Andrew Farrell et Jonathan Osorio – est d’accord avec Zusi sur les progrès sur tous les fronts. « C’est le jour et la nuit », a déclaré le gardien des New York Red Bulls. « Tout – l’infrastructure, le soutien des fans, la notoriété globale de la MLS et du football dans ce pays – est complètement jour et nuit. »

Dans le sport, où les récits sont construits match par match, semaine par semaine, il peut être utile de prendre du recul et de réfléchir aux progrès. Parce que même si certains fans ont l’impression que la MLS se développe trop lentement – un sentiment peut-être alimenté par l’objectif déclaré du commissaire Don Garber de devenir l’une des meilleures ligues du monde d’ici 2022 (oups) – la première division nationale a parcouru un chemin extrêmement long en une décennie.

En 2013, il y avait 19 équipes et Chivas USA était à une saison d’aller sur le grand terrain de football dans le ciel. Aujourd’hui, il y en a 29, avec un 30e en route après l’achat de San Diego pour des frais d’expansion époustouflants de 500 millions de dollars. Le salaire moyen est passé d’environ 140 000 $ à 530 000 $, soit une augmentation de près de 300 %. En 2013, pour la première fois dans l’histoire de la ligue, chaque équipe avait un joueur désigné; l’histoire est maintenant de savoir combien de DP Inter Miami peut légalement entourer Messi.

C’est aussi une histoire de profondeur croissante de la liste. Alors qu’il y a dix ans, les défenseurs n’avaient à se soucier que de quelques joueurs par équipe, ils doivent maintenant s’occuper de beaucoup plus. « Il y a des équipes qui ont tellement de problèmes [for defenders] », A déclaré Farrell, défenseur central de la New England Revolution. « Par exemple, chaque joueur de l’attaque d’Atlanta est incroyablement doué sur le plan technique. »

Zusi, à qui on a demandé comment la version 2013 de SKC se comporterait par rapport à l’équipe 2023, a eu une réponse simple : « Je pense que ce serait une domination importante pour l’équipe maintenant. » (Pas du genre à discréditer ses anciens coéquipiers et lui-même, il a pris soin de souligner que le groupe précédent était incroyablement travailleur et que leur pure compétitivité maintiendrait le score serré.)





La croissance de la ligue se reflète également dans l’état des installations des clubs. En 2013, les Red Bulls ont emménagé dans un nouveau centre d’entraînement ultramoderne. « Beaucoup d’autres équipes de la ligue s’entraînaient dans des collèges et certaines d’entre elles, comme des installations délabrées et à moitié foutues », se souvient Meara.

Une décennie plus tard, cependant, alors que les terrains et les équipements sont bien, ils sont loin des sites d’entraînement resplendissants dans lesquels LAFC, la Nouvelle-Angleterre et de nombreuses autres équipes ont emménagé. NYRB est en pourparlers pour construire quelque chose de nouveau pour suivre la course aux armements d’infrastructure à l’échelle de la ligue.

Les voyages, eux aussi, ont changé de façon spectaculaire. L’époque des multiples correspondances sur les vols commerciaux est révolue depuis longtemps. « Vol commercial [is] stressant pour les joueurs », a déclaré Chara des Timbers de Portland. « En obtenant la charte, j’ai l’impression que nous avons l’opportunité d’être bien mieux préparés pour les matchs. »

Cependant, il manque d’obtenir tous ces miles de fidélisation. Osorio du Toronto FC est d’accord, notant que les vols nolisés sont particulièrement agréables pour les équipes canadiennes qui n’ont pas à s’occuper des douanes. Cependant, tous les vols charters ne sont pas créés égaux. Les Revs ont pris une charte pour la MLS Cup 2014 à Los Angeles. Farrell s’est rappelé s’être arrêté deux fois pour faire le plein, une fois au Mississippi et une fois quelque part au Nouveau-Mexique.

« Nous avons pensé que c’était fou », a-t-il déclaré. « Nous avons décollé trois fois pour nous rendre à Los Angeles. Maintenant, nous volons sur un 737 et vous obtenez votre propre rangée. »

Parmi les joueurs qui existent depuis assez longtemps pour avoir une décennie de perspective, il y a deux idées concurrentes. Premièrement, la MLS a parcouru un chemin extrêmement long en peu de temps. « Dans le football, une décennie n’est pas si longue », a déclaré Osorio. « Je pense que la MLS s’établit très, très rapidement. Ce n’est pas une surprise qu’elle se soit améliorée. C’est une surprise de la rapidité avec laquelle elle s’est améliorée. »

Et deuxièmement, que davantage de changements doivent se produire, et se produire rapidement.

« On met tellement l’accent sur la compétition avec la Liga MX maintenant, mais regardez leurs listes par rapport aux nôtres », a déclaré Zusi. « Peut-être qu’un à 11 sont similaires, mais là où ils semblent nous avoir éclipsés, ce sont les joueurs 12 à 25. C’est à cause d’une multitude de facteurs, mais je pense que le plus important est le plafond salarial et les limites de ce que vous pouvez donner à ceux joueurs de « second niveau ».

Il y a un sentiment général que l’arrivée de Messi, ainsi que l’attention et l’argent qu’il apporte, ainsi que la poussée vers la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, lanceront la MLS dans sa prochaine phase.

« J’ai eu la chance de profiter de la dernière année où Beckham était dans la ligue », a déclaré Meara. « Il a en quelque sorte sauvé la ligue dès son arrivée. Et maintenant, la signature de Messi, je pense, va amener la ligue dans une toute autre stratosphère. Le ciel est la limite, vous savez? »