Un nouveau départ a commencé pour Abby De La Rosa, la mère des jumeaux de Nick Cannon, Zion et Zillion.

Abby s’est rendue sur Instagram pour remercier Nick Cannon de l’avoir bénie, ainsi que les jumeaux, avec une nouvelle maison. La vidéo montre les jumeaux Zion et Zillion, 14 mois, se promenant dans une maison vide vers une porte arrière ouverte, menant vers l’herbe.

De La Rosa a écrit dans la légende: “Voici de beaux nouveaux départs, je suis tellement reconnaissant – Merci papa – Zion & Zillion 🙏🏽🤍.” Cannon a répondu: “Vous êtes plus que bienvenu !! C’est le moins que je puisse faire. Merci pour l’amour inconditionnel et les cadeaux les plus précieux qu’un être humain puisse demander !! MAGNIFIQUE nouveau départ! ❤️❤️❤️🙏🏾”

Le DJ et comédien a célébré le premier anniversaire des jumeaux en juin avec un voyage à Disneyland. La célébration s’est poursuivie par une fête extravagante.

Nick Cannon et Abby De La Rosa ont été aperçus en train de passer beaucoup de temps de qualité ensemble et plus tôt cet été, De La Rosa a annoncé sur Instagram qu’elle attendait à nouveau.

Nick attend également un autre bébé qui porterait son compte à dix. Il a partagé la nouvelle avec un montage vidéo de lui et de Bell lors d’une séance photo de maternité. Le clip le présentait également avec Bell en train de prendre des photos avec leurs deux enfants.

Lorsque la nouvelle a été publiée, De La Rosa a republié la vidéo sur son histoire Instagram avec des emojis rieurs.

« Éloignez-vous des kardashians », a-t-elle écrit en partie, ajoutant : « Gen ‘C’ prenant le contrôle de babyyyy.

Nick Cannon a fait face à de nombreuses réactions négatives pour avoir continué à faire grandir sa famille avec différentes femmes, mais il ne laisse pas les opinions l’affecter.

Cannon a deux enfants avec Mariah Carey, Morrocan et Monroe; deux avec un troisième en route avec Brittany Bell, Golden Sagon et Powerful Queen ; deux enfants dont un en route avec Abby de la Rosa, Zion Mixolydian et Zillion Heir ; et un enfant avec Brie Tiesi, Legendary Love. Un enfant qu’il a eu avec Alyssa Scott, Zen, est décédé en décembre à l’âge de 5 mois.

Nous souhaitons bonne chance à Cannon et à sa tribu alors qu’ils planifient et préparent l’arrivée des nouveaux enfants.