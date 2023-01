De Barbie à Creed III : les films de 2023 qui passionnent le plus les scénaristes du Guardian

Les tueurs de la fleur de lune

Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon. Photo : Apple TV+

Mon film le plus attendu de 2022 est maintenant, grâce à un changement de programmation, devenu mon film le plus attendu de 2023. Envoyer Martin Scorsese et ses artisans de premier ordre dans les Grandes Plaines avec 200 millions de dollars pour recréer les villes en plein essor sanglantes du début des années 1920 dans l’Oklahoma est un perspective alléchante en soi. Mais dans le livre de David Grann sur les meurtres d’Osages enrichis grâce aux gisements de pétrole sous leurs terres tribales, Scorsese a l’ossature narrative parfaite pour une histoire uniquement américaine de cupidité, de violence et de suprématie blanche. Ajoutez à cela son premier film avec tous les deux Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, ses principaux hommes à différentes époques de sa carrière, et des joueurs de soutien tels que Jesse Plemons, Brendan Fraser et Lily Gladstone, et il n’y a pas de meilleure raison de brûler l’argent d’Apple. (Donner à Scorsese tout l’argent qu’il veut faire des films devrait être une exigence fédérale pour les plateformes de streaming.) Scott Tobias

Club Zéro

Une image du Club Zéro. Photographie: Club Zero Ltd

Little Joe, à partir de 2019, le dernier film de Jessica Hausner et le premier du cinéaste autrichien en langue anglaise, était une subversion de genre diaboliquement intelligente dans laquelle une configuration d’horreur se retourne progressivement pour révéler quelque chose de moins menaçant et de plus psychologiquement révélateur. Au son de cela, elle pourrait tirer un acte similaire de transmogrification avec son dernier projet, confirmé avoir été tourné au Royaume-Uni en août. Mia Wasikowska joue une enseignante nouvellement embauchée dans une école privée d’élite, où elle en vient à dégager l’influence d’un chef de secte sur cinq de ses élèves, opposée par Amir El-Masry en tant que collègue éducateur et le grand Sidse Babett Knudsen en tant que directeur. Hausner prospère lorsqu’elle construit de petits mondes insulaires au sein d’institutions, que ce soit dans un hôtel somptueux ou un laboratoire hyper-stérile, et elle semble maintenant prête à transformer la salle de classe en une cocotte-minute d’hormones adolescentes et de lavage de cerveau svengali. Je croise les doigts pour une place en compétition à Cannes. Charles Bramesco

La dernière danse de Magic Mike

Il n’y a pas bande annonce qui offre plus de battage médiatique, ni celui que j’ai regardé plus de fois (et avec plus de gens) l’année dernière, que l’avant-première de Magic Mike’s Last Dance. Le troisième volet de ce qui n’a jamais été censé être une franchise promet une éruption finale pour le strip-teaseur bien-aimé de Channing Tatum via un spectacle sur scène à travers l’étang, supposément financé par le nouveau personnage de Salma Hayek. Jusqu’à présent, tout ce que nous savons de ce film est une bonne nouvelle – intrigue minimale, danse maximale, hommes sexy faisant une chorégraphie dans un bus londonien, rappel (à la fois dans la bande-annonce et dans le film) du charme parvenu qui a rendu le film original si attachant. Aussi, le tour de danse de Tatum pour Hayek, que ce dernier a décrit comme “très difficile physiquement”, et le faire apparaître du réalisateur Steven Soderbergh que le film se terminera par une séquence de danse de plus de 30 minutes. Allez grand ou rentrez chez vous, et j’irai voir ça au cinéma. Adrien Horton

Piscine à débordement

En 2022, Mia Goth s’est imposée comme une actrice sur laquelle je voulais garder un œil, après d’incroyables performances principales dans les films d’horreur liés X et Pearl de Ti West. Elle a apporté une touche et une personnalité distinctives à ces rôles, combinant des notes de vulnérabilité et de fanfaronnade d’une manière qui a vraiment fonctionné pour moi. J’étais donc très excité de voir qu’elle joue aux côtés d’Alexander Skarsgård dans le troisième long métrage du fils de David Cronenberg, Brandon. Après son possesseur largement acclamé, le jeune Cronenberg propose Infinity Pool, un film qui semble centré sur un homme condamné à mort qui, en raison de sa richesse, est autorisé à se cloner et à faire exécuter cette personne à la place. Le film promet un mélange intense de science-fiction et d’horreur, avec beaucoup de corps grotesques, des rebondissements surprenants et des questions sur qui nous sommes, ce qui définit notre humanité et comment la technologie change tout cela. Veronica Esposito

Tu blesses mes sentiments

Une photo de You Hurt My Feelings. Photographie: Parc Jeong

Il y a une multitude de raisons pour moi d’être enthousiasmé par la comédie dramatique épineuse You Hurt My Feelings – une réunion bienvenue pour l’équipe de rêve d’Enough Said composée de Nicole Holofcener et Julia Louis-Dreyfus, une combinaison prometteuse de la distribution A24 et une première à Sundance, le fait suffisant qu’il a été en partie filmé dans la rue où je vis actuellement – ​​mais le plus convaincant est aussi le plus basique : la logline. Ça se passe comme ça : Louis-Dreyfus joue un romancier qui surprend un jour son mari admettre qu’il n’a pas aimé qu’elle écrive depuis des années, plongeant leur mariage dans le chaos. C’est une configuration glorieusement difficile, rappelant l’horriblement révélateur “comment pouvons-nous déjà dépasser ça ? » allure de Force Majeure et taquine le genre de nœuds inconfortablement relatables que Holofcener fait sans doute mieux que quiconque. Oubliez le chaos à indice d’octane élevé et à enjeux élevés que Marvel, DC et, gulp, Mattel, ont en réserve pour l’année, le feu d’artifice le plus captivant de 2023 aura probablement lieu entre deux personnes dans un appartement de Brooklyn. Benjamin Lee

Barbie

Habituellement, la nouvelle d’un scénariste-réalisateur ultra-talentueux adaptant une œuvre préexistante familière me remplit d’appréhension; Je n’étais même pas enthousiasmé par Little Women de Greta Gerwig, compte tenu de combien j’aimais l’élan insouciant et les rythmes comiques de Lady Bird, ainsi que ses scénarios co-écrits pour Frances Ha et Mistress America. Mais Gerwig’s Women m’a prouvé que j’avais tort, suffisamment pour que je me sente à l’aise d’anticiper avec impatience son dernier exploit d’adaptation au son beaucoup moins prestigieux: Barbie, une comédie basée sur la célèbre ligne de poupées de mode Mattel. Margot Robbie joue Barbie face à Ken de Ryan Gosling – mais dans la tradition des modèles, tenues et vocations sans fin des jouets, il a été sous-entendu que peut-être d’autres membres de la distribution nombreuse et impressionnante (dont Issa Rae, America Ferrera et Kate McKinnon) jouera également des variations de Barbie. On sait très peu de choses sur l’intrigue du film, mais c’est le premier scénario écrit conjointement par Gerwig et son partenaire de vie Noah Baumbach depuis l’effervescent Mistress America ; Barbie pourrait être à moitié aussi drôle que ce film et se disputer probablement le meilleur projet de grand studio de la saison estivale des films. Jesse Hassenger

La zone d’intérêt

Jonathan Glazer. Photographie : Ettore Ferrari/EPA

Annoncé pour la première fois en 2018, le quatrième long métrage de Jonathan Glazer a semblé être un mirage au fil des ans, avançant à un rythme tout à fait conforme à sa réputation de génie obstinément non prolifique. Pourtant, il y a des raisons d’espérer que ce sera enfin l’année, avec une première à Cannes potentiellement sur les cartes : produit par A24, l’adaptation de Glazer du roman de Martin Amis sur l’Holocauste de 2014 a terminé le tournage en Pologne l’année dernière et est en post-production. Les stars allemandes Sandra Hüller et Christian Friedel sont les vedettes, tandis que le styliste visuel exigeant Glazer a fait appel au directeur de la photographie préféré de Pawel Pawlikowski, Lukasz Zal (Cold War, Ida) – comme si ce n’était pas assez sûr pour supposer que tout sera impeccable. En ce qui concerne l’histoire, le roman d’Amis sur le camp de concentration concerne la poursuite par un jeune officier nazi de la femme désabusée du commandant du camp et se déroule sous trois angles distincts – mais ne comptez pas sur le film de Glazer suivant ce plan, si son adaptation radicale et libérale de Sous la peau de Michel Faber avait tout pour plaire. Guy Lodge

Le tueur

Michael Fassbender. Photographie : Gisela Schober/Getty Images

Absent de l’écran depuis X-Men: Dark Phoenix en 2019, Michael Fassbender joue dans The Killer un assassin froid, patient et précis qui commence à se défaire et à perdre son emprise sur la réalité en attendant sa prochaine cible. Ce matériel convient parfaitement au réalisateur David Fincher, et pas seulement parce que lui aussi a joué le jeu de l’attente pour exécuter ce film. Fincher, le cinéaste méticuleux connu pour exercer un contrôle maximal sur chaque détail délicat et composition, a essayé d’adapter le roman graphique d’Alexis Nolent depuis son annonce initiale en 2007, lorsqu’il a sorti son chef-d’œuvre sur le tueur réel Zodiac. Qui sait quels retards de développement ont eu lieu au cours des 16 années qui ont suivi le passage du projet passionné de Paramount à Netflix. The Killer est enfin en route grâce au même accord de sortie qui nous a donné Mank. Nous verrons comment le tueur de Fassbender s’intègre parmi les personnages vers lesquels Fincher est attiré: des conteurs de The Social Network et Mank aux cerveaux meurtriers de Seven et Gone Girl qui essaient comme Fincher de garder une emprise sur leurs récits. Radheyan Simonpillai

Credo III

Je suis une ventouse pour un film Rocky, et Creed III m’a fait bouche bée à partir du moment où Jonathan Majors a montré son torse nu dans la bande-annonce. (Ses muscles ont des muscles ont des muscles!) On pourrait penser qu’après huit bouchées de pomme, les Rocky n’auraient presque plus de jus maintenant. Mais la neuvième édition touche à une idée centrale de nombreuses légendes du sport mais rarement explorée dans les films de sport – le gars qui était en fait meilleur que la célèbre star et aurait bien pu être celui sous les projecteurs mais pour une chaîne inexorable de décisions fatales. C’est le projet de récupération que Majors joue sur Creed perché au sommet d’une montagne de Michael B Jordan. Et avec ce dernier héritant des rênes du réalisateur de Steven Caple Jr, ce sera intéressant si cette prémisse peut tenir la distance. Compte tenu des antécédents critiques et au box-office de la franchise, Creed III semble être un coup de grâce. André Laurent

Renfield

Nicolas Cage. Photographie : Chris Chew/UPI/REX/Shutterstock

C’était le photos de paparazzi de Nicholas Cage se promenant dans un décor de la Nouvelle-Orléans habillé en Dracula des temps modernes qui l’a fait pour moi. Vêtu d’un élégant costume de velours rouge, son visage est poudré d’un blanc sépulcral, ses lèvres ont la teinte glacée de quelqu’un qui s’est endormi avec du vin rouge coulant sur son visage. Et il y a ses mains, toutes recouvertes d’ongles en forme de poignard et de bagues colorées dignes d’un roi de bande dessinée. Cage, aux costumes spectaculaires, joue dans la prochaine comédie d’horreur Renfield, qui raconte l’histoire classique de Bram Stoker du point de vue de l’homme de main de Dracula, joué par Nicholas Hoult. Réalisé par Chris McKay (Le film Lego et Le film Lego Batman), la production met en vedette le jamais ennuyeux Awkwafina dans le rôle de l’agent de la circulation de Renfield. Avec de tels ingrédients, le film pourrait être brillant ou banane ou, espérons-le, les deux. Lauren Mechling

65

J’ai été vraiment surpris lorsque la bande-annonce de 65 s’est matérialisée en ligne; Je n’ai pas dû y prêter attention car je savais très peu de choses à ce sujet. Eh bien, il s’est instantanément hissé au sommet de la liste des incontournables : il promet d’être un mélange de Stargate, Jurassic Park et Aliens, avec un soupçon de Planet of the Apes pour faire bonne mesure. La bande-annonce ne se moque pas d’essayer de cacher la grande révélation : notre héros armé d’une arme spatiale Adam Driver – clairement une sorte de Ripley qui peut ou non avoir voyagé dans le temps, s’est écrasé sur la planète Terre juste au moment où les dinosaures vont disparaître. (Vraisemblablement, l’astéroïde qui assomme son vaisseau est le même que celui qui l’a fait pour les dinos, d’après ce qu’Internet m’informe, c’est l’événement d’extinction du Crétacé-Paléogène.) Après une année 2022 marquée par les enveloppes gonflées de films d’événements surproduits, cela peut n’arrive pas assez tôt. Andrew Poulver