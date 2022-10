De Bakke à Fisher, évolution des cas de discrimination positive

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême abordera à nouveau la question de l’action positive lundi – la deuxième fois en six ans – mais la majorité conservatrice s’attend maintenant généralement à ce qu’elle mette fin à l’utilisation de la race dans les admissions dans l’enseignement supérieur.

Ce serait un changement majeur pour le tribunal, qui s’est prononcé pour la première fois en faveur des politiques d’action positive dans les admissions en 1978. Les affaires antérieures sur l’action d’affirmation sont chacune connues sous un seul nom : Bakke, Grutter, Gratz et Fisher.

Lors des plaidoiries lundi dans des affaires impliquant la Caroline du Nord et Harvard, ces noms peuvent être utilisés comme raccourci pour les affaires qu’ils représentent. Mais de vraies personnes sont derrière eux.

Un regard sur ce qu’ils ont fait depuis que la Cour suprême a rendu leurs noms synonymes de la question de la race dans l’enseignement supérieur :

Regents de l’Université de Californie contre Bakke, 1978

Allan Bakke avait la trentaine lorsqu’il a postulé à la faculté de médecine de l’Université de Californie à Davis. Rejeté deux fois, Bakke a poursuivi. Il a déclaré que la décision de l’école de réserver 16 places pour les élèves des minorités dans une classe de 100 était discriminatoire à son égard en tant qu’homme blanc. La Cour suprême a accepté et a ordonné son admission. Mais le tribunal a autorisé l’utilisation de la race comme facteur d’admission si elle faisait partie d’une évaluation globale d’un candidat. Bakke a obtenu son diplôme en 1982 et a travaillé pendant des années comme anesthésiste dans le Minnesota. Il est resté à l’écart des projecteurs depuis son affaire.

___

Grutter contre Bollinger, 2003

Barbara Grutter était une résidente du Michigan qui a postulé à la faculté de droit de l’Université du Michigan en 1996. Grutter, qui est blanc, avait une moyenne pondérée cumulative de 3,8 mais a été rejeté. Elle a intenté une action en justice pour discrimination, affirmant que les politiques de l’école donnaient à certains élèves des minorités une chance d’admission nettement plus grande. La Cour suprême a déclaré dans une décision 5-4 que la politique d’admission de la faculté de droit, qui considérait la race comme un facteur d’admission, n’était pas illégale. La décision a permis de continuer à utiliser la race dans les admissions.

Le Bollinger dans l’affaire était Lee Bollinger, qui a été poursuivi en sa qualité de président de l’université à l’époque. Bollinger, maintenant président de l’Université de Columbia, a récemment déclaré aux journalistes qu’il était “inquiet de l’issue” des cas actuels.

___

Gratz contre Bollinger, 2003

L’affaire associée à celle de Grutter impliquait Jennifer Gratz, une femme blanche qui s’est vu refuser l’admission au premier cycle dans le Michigan. Contrairement à Grutter, Gratz a gagné son procès. La Cour suprême a convenu que le système d’admission au premier cycle de l’école était défectueux car il reposait trop sur la race.

Frustré que l’action positive ait survécu de toute façon, Gratz a joué un rôle déterminant dans l’adoption par le Michigan de la proposition 2, qui a mis fin aux préférences fondées sur la race dans les admissions à l’université d’État. L’interdiction a survécu à son propre voyage à la Cour suprême. Gratz a ensuite ouvert une microbrasserie en Floride avec son mari.

___

Fisher c.Université du Texas, 2013 et 2016

Abigail Fisher est célèbre à deux reprises devant la Cour suprême. Fisher, qui est blanc, a poursuivi après avoir été rejeté en 2008 de l’Université du Texas à Austin. Violoncelliste qui a également participé à des concours de mathématiques et fait du bénévolat, elle a obtenu son diplôme juste en deçà des 10 % supérieurs de sa classe. Elle a fait valoir que la politique de l’université était discriminatoire à son égard en raison de sa race, en violation de la Constitution.

Sa première affaire devant la Cour suprême n’a pas été concluante. Trois ans plus tard, lorsque son affaire est revenue devant le tribunal, les juges, dans une décision étroite, ont confirmé l’utilisation de l’action positive par l’école. Cependant, seuls sept juges ont statué sur l’affaire, car le juge Antonin Scalia était décédé et la juge Elena Kagan a été récusée.

Fisher, qui s’est qualifiée de «personne introvertie», est diplômée de la Louisiana State University en 2012 et a travaillé dans la finance, mais elle n’a pas abandonné la question de l’action positive. Maintenant dans la trentaine, elle est l’une des dirigeantes de Students for Fair Admissions, le groupe qui a porté les affaires UNC et Harvard devant la Haute Cour. Le chef du groupe est Edward Blum, un ancien agent de change qui a également soutenu financièrement le cas initial de Fisher et d’autres affaires de la Cour suprême fondées sur la race.

___

Jessica Gresko, l’Associated Press