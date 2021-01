WASHINGTON (AP) – Plus de 125 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent pour des accusations liées à la violente insurrection menée par les partisans du président Donald Trump au Capitole américain, où un policier du Capitole et quatre autres personnes ont été tués.

Les accusations de l’émeute du 6 janvier vont des violations du couvre-feu à de graves crimes fédéraux liés au vol et à la possession d’armes.

D’un homme photographié en train de donner des coups de pied sur un bureau dans le bureau de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à une personnalité médiatique d’extrême droite connue sous le nom de «Baked Alaska» en passant par le gars torse nu arborant un chapeau de fourrure avec des cornes, voici une liste par ordre alphabétique de certaines des arrestations et allégations les plus notables formulées par les autorités.

Richard Barnett, 60 ans, de l’Arkansas a été photographié assis avec ses bottes sur un bureau dans le bureau de Pelosi lors de l’émeute du 6 janvier. Vendredi, il a été condamné à être conduit à Washington, où il fait face à des accusations d’entrée illégale dans une zone réglementée avec une arme mortelle – un pistolet paralysant. Barnett est également accusé de conduite désordonnée et de vol de biens publics.

Le lieutenant-colonel de l’armée de l’air à la retraite Larry Rendall Brock Jr., du Texas, est un ancien pilote de chasse photographié sur le sol du Sénat portant un casque de style militaire et une armure corporelle et portant des menottes en plastique à fermeture éclair. Il est accusé d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment à accès restreint et d’être entré violemment et d’avoir une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.

Jacob Chansley, 33 ans de l’Arizona a été vu dans la capitale portant de la peinture pour le visage, pas de chemise et un chapeau à fourrure avec des cornes et portant un drapeau américain attaché à une lance. Chansley, également connu sous le nom de Jake Angeli, se nomme lui-même le «QAnon Shaman», une référence à la théorie du complot apocalyptique et alambiquée largement répandue sur Internet et promue par certains extrémistes de droite. Il est accusé d’avoir pénétré dans un bâtiment à accès restreint sans autorisation légale, d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.

Lonnie Leroy Coffman, 70 ans, de l’Alabama, s’est rendue à Washington pour assister au «Save America Rally» de Trump dans un pick-up rouge rempli d’un fusil d’assaut M4, de plusieurs magazines chargés, de trois armes de poing et de 11 pots Mason remplis de napalm fait maison, selon les documents judiciaires. Le grand-père a été arrêté ce soir-là lorsqu’il est retourné au camion avec une arme de poing 9 mm Smith & Wesson et un pistolet derringer de calibre .22. Il est accusé de possession d’une arme à feu non enregistrée et de port d’un pistolet sans permis.

Jenny Cudd du Texas, une ancienne candidate à la mairie de Midland, a été arrêtée après avoir publié une vidéo se vantant qu’elle faisait partie d’un groupe qui avait enfoncé la porte de Pelosi. Cudd, qui possède un magasin de fleurs, a supprimé la vidéo et a déclaré à l’Associated Press qu’elle ne s’était pas personnellement rendue dans le bureau de Pelosi et qu’elle n’avait rien fait de violent ni détruit de propriété. Elle a été accusée d’être entrée dans un immeuble à accès restreint et de conduite désordonnée, deux délits. Elle a déclaré avoir reçu des menaces de mort et que son entreprise, Becky’s Flowers, avait été bombardée de critiques d’une étoile la qualifiant de traître et de terroriste domestique.

Derrick Evans, 35 ans, était un législateur de Virginie-Occidentale qui a diffusé une vidéo de lui-même chargeant dans le bâtiment avec la foule. Le délégué récemment assermenté à la West Virginia House a démissionné après son arrestation pour deux chefs d’inculpation liés aux émeutes et s’est excusé. Evans a été rapidement identifié après avoir publié la vidéo de la porte du Capitole brisée et déclaré: «La porte est fissurée! … Nous sommes, nous sommes! Derrick Evans est au Capitole! »

Tim Gionet, une personnalité médiatique d’extrême droite qui se fait appeler «Baked Alaska», est entré dans divers bureaux du Capitole et a insulté un avocat qui, selon lui, l’avait poussé. Lorsque les forces de l’ordre lui ont dit de déménager, il s’est identifié comme un membre des médias. Gionet a retransmis en direct pendant environ une demi-heure depuis l’intérieur du bâtiment et a pu être entendu encourager d’autres manifestants à ne pas partir, en criant et en disant «je reste» et «1776 bébé», ont déclaré les procureurs. Il a été arrêté à Houston et fait face à des accusations de conduite violente et désordonnée sur le terrain du Capitole et d’entrer sciemment dans un bâtiment à accès restreint sans autorisation légale.

Jack Jesse Griffith du Tennessee a été arrêté après qu’un informateur l’ait identifié comme étant une personne connue sur Facebook sous le nom de Juan Bibiano. Ce récit montre Griffith dans ce qui semble être la crypte du Capitole, levant son poing fermé en l’air. Un autre message contenait un message disant qu’il avait aidé à «prendre d’assaut (sic) la capitale aujourd’hui». Il est accusé d’avoir sciemment pénétré ou demeuré dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale de le faire. Il est également accusé d’avoir eu une conduite désordonnée ou perturbatrice dans l’intention d’entraver ou de perturber les activités du gouvernement.

Emily Hernandez du Missouri a été vue sur des photos tenant une plaque signalétique éclatée appartenant à Pelosi. Sullivan est accusé de cinq chefs d’accusation, y compris une conduite désordonnée qui empêche la conduite des affaires du gouvernement et le vol ou la disposition de biens gouvernementaux.

Doug Jensen, 41 ans, de l’Iowa a été vu sur une vidéo en train de chasser un officier noir dans un escalier intérieur du Capitole alors qu’une foule traînait plusieurs pas derrière. Jensen, qui est blanc, a été accusé d’intrusion et de conduite désordonnée.

Adam Johnson, 36 ans, de Floride, est accusé d’avoir balayé le lutrin de Pelosi pendant le chaos et d’avoir souri alors qu’il traversait la rotonde du Capitole avec. Il est accusé de vol, d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.

Nicholas R. Ochs, 34 ans, d’Hawaï, fondateur d’une section locale des Proud Boys, a posté une photo de lui sur Twitter à l’intérieur du Capitole en souriant largement en fumant une cigarette. Le FBI a déclaré qu’il l’avait identifié à partir de photos prises lorsque Ochs avait fait campagne en vain l’année dernière en tant que candidat républicain pour un siège dans l’État d’Hawaï.

Dominic Pezzola, 43 ans, de New York est un ancien Marine identifié comme un membre des Proud Boys qui a été vu dans une vidéo brisant une fenêtre extérieure du Capitole avec un bouclier anti-émeute volé de la police du Capitole avant que lui et d’autres ne grimpent à l’intérieur, a déclaré le FBI. L’homme barbu, dont le surnom est «Spazzo», apparaît également dans une deuxième vidéo prise à l’intérieur du bâtiment qui le montre en train de souffler un cigare dans ce qu’il appelle une «fumée de victoire», selon un dossier du tribunal. Il est accusé de destruction de biens gouvernementaux, d’entrave à une procédure officielle et d’entrée illégalement dans un bâtiment à accès restreint.

Jenna Ryan, 50 ans, du Texas, a diffusé en direct une vidéo sur Facebook marchant avec un groupe vers le Capitole et a déclaré: «Nous allons (jurons) entrer ici», alors qu’ils s’approchaient de la porte. «La vie ou la mort, peu importe. Et c’est parti. » Elle a ensuite tourné la caméra pour exposer son visage et a dit: « Vous savez tous qui embaucher pour votre agent immobilier, Jenna Ryan. » Elle a déclaré à KTVT-TV à Fort Worth qu’elle n’avait rien fait de violent, qu’elle n’avait pas réalisé qu’il y avait de la violence et qu’elle espérait que Trump lui pardonnerait. «Je veux juste que les gens sachent que je suis une personne normale, que j’écoute mon président qui m’a dit d’aller au Capitole, que je montrais mon patriotisme.» Elle fait face à l’accusation d’entrer ou de rester «sciemment» dans le bâtiment ou terrain restreint sans autorisation légale et conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.