De 70 à 80 nouvelles places de stationnement seront ajoutées à Baker Lake au Pérou – Shaw Local

Les visiteurs de Baker Lake au Pérou disposeront bientôt de plus de places de stationnement et de déplacements plus sûrs vers le parc.

Le conseil municipal du Pérou a voté à l’unanimité lundi pour améliorer le parking du côté est de Baker Lake, en ajoutant 70 à 80 places, ainsi que du pavage et des bandes. La ville a accepté la proposition d’Advanced Asphalt de 248 409 $ pour les travaux.

De plus, les améliorations répondront aux problèmes de sécurité sur le terrain du côté est en prolongeant un trottoir vers le sud pour entrer dans le parc, a déclaré l’ingénieur municipal Eric Carls. Les piétons n’auront plus à marcher sur Airport Road pour entrer dans Baker Lake.

Les améliorations permettront également de paver le terrain adjacent à Lighted Way.