De 230 à 80 kilos ; Adnan Sami parle enfin de ses photos VIRALES et de la lutte qu’il a traversée pendant ce voyage de perte de poids

C’est incroyable! Adnan Sami pesait 230 kilos lorsqu’il a commencé son parcours de perte de poids et aujourd’hui, l’homme pèse 80 kg – son poids de rêve. Est-ce que c’est possible? OUI! Adnan Sami a récemment créé un énorme émoi sur Internet lorsqu’il a partagé ses photos de vacances aux Maldives et les fans sont devenus gaga de cette transformation massive et ne pouvaient pas croire qu’il était le même Adnan Sami. Son fan et ses followers se sont même demandé s’il était la même personne ou s’il s’agissait de sa réincarnation. Eh bien, son parcours est en effet remarquable et révolutionnaire à chaque instant.

Adnan Sami, qui oscille entre 75 et 80 kg, a parlé de la lutte de toute une vie à laquelle il a dû faire face avec son poids

Adnan Sami a donné un choc il y a à peine une semaine en supprimant tous ses messages sur son Instagram et a ensuite partagé sa nouvelle chanson. Alvida est devenu franc avec les médias et a parlé des images VIRAL et de la lutte qu’il a traversée avec sa perte de poids. Tout en parlant à HT, il a déclaré : « Pendant très longtemps, j’ai eu des problèmes de poids, et cela a été une lutte de toute une vie. Je continue, faute d’un meilleur mot, à faire du yo-yo, à monter sur la balance. La première fois que j’ai perdu énormément de poids, c’était vers 2007-2008. Ensuite, j’ai continué à prendre et à perdre du poids. Cela fait partie de la vie. Cette fois aussi, c’était une occasion typique où j’avais perdu du poids”. Parlant des photos qui sont devenues VIRALES sur Internet, il a dit qu’il les avait publiées comme une routine et qu’il ne s’était pas rendu compte que cela attirerait soudainement l’attention des gens”.

Adnan Sami révèle son régime alimentaire et son entraînement de routine pour atteindre son poids de rêve de 80 kg

Dans l’interaction, il a en outre ajouté qu’il est Lion et cela passe automatiquement par le fait qu’il est paresseux, mais lorsque vous défiez un Lion, il peut déplacer des montagnes, c’est pourquoi Sami l’a fait. Parlant du régime et de la routine, il a déclaré : « J’ai juste eu un régime rigoureux, contrôlé ma consommation de nourriture et très particulier sur ce que je mangeais. Parfois, quand les gens me demandent, je ris et je dis : « C’est un régime alimentaire. Je joue aussi au squash, qui est intense.” Adnani Sami est en ce moment prêt pour son dernier single Alvida.