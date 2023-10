De 108 idées aux 10 meilleures, les résidents de La Salle font avancer leur plan stratégique – Shaw Local

Les dirigeants communautaires et les résidents se sont réunis mardi pour sélectionner les mesures à inclure dans le plan décennal de La Salle lors de la planification stratégique communautaire.

Le directeur du développement économique de La Salle, Curt Bedei, a déclaré que le processus avait été « passionnant » et a remercié tout le monde pour son ouverture et sa participation lors des réunions.

« Je pense qu’il est important d’impliquer le public et de connaître ses sentiments et ses réflexions sur tout », a-t-il déclaré. « L’ensemble du processus s’est très bien déroulé. Tout le monde était très cordial, coopératif et dévoué à ce que nous essayions d’accomplir.

Mardi marquait la finale des trois séances de planification. L’objectif de la ville est de mieux comprendre la communauté et les besoins et/ou désirs de ses résidents au cours des 10 prochaines années dans les domaines de la qualité de vie, du tourisme et du développement économique.

Lors de cette réunion, les participants ont réduit les 108 idées recueillies lors des réunions précédentes à leurs 10 préférées. Ils créent une ville accessible à pied, la réhabilitation des logements, un espace vert au bord de la rivière à l’ouest de la route 351, une marina à l’est de la route 351, des améliorations du paysage de rue, une piste cyclable/piétonne du parc Rotary à La Salle, des transports en commun, une promenade sur la rivière Illinois, des caméras de sécurité dans toute la ville et priorités piétonnes du centre-ville.

Pam Schallhorn, spécialiste du développement communautaire et économique, a remis cinq autocollants à la trentaine de participants et leur a demandé de choisir leurs cinq meilleurs projets.

Après le premier tour, il y avait neuf vainqueurs clairs et une égalité pour la 10e place.

Après un autre lien entre un jardin communautaire, la diversité des forces de l’ordre et les priorités des piétons pour le centre-ville ; les participants l’avaient réduit.

Les résidents de La Salle votent pour des projets lors de la réunion de planification stratégique communautaire du mardi 3 octobre 2023. (Maribeth Wilson)

Bedei a déclaré qu’il s’agissait d’un terme général visant à créer des moyens permettant aux gens d’accéder aux choses sans avoir à marcher trop loin pour eux.

« Créer une atmosphère dans laquelle vous pouvez marcher à seulement 1,6 km de votre résidence et accéder à différents types d’entreprises et de services dont vous avez besoin au quotidien. »

La semaine dernière, Dawn Hicks, résidente de La Salle, a déclaré que son groupe avait discuté du centre-ville de La Salle et de son manque de développement dans les propriétés commerciales et résidentielles.

« Terminez le bâtiment Maytag et l’hôtel Kaskaskia », a-t-elle déclaré. « Je sais qu’il y a eu des problèmes avec ça… il n’y a pas d’appartements au centre-ville ou nous devons aménager un parking pour les personnes qui vivent dans des appartements à l’étage. »

Bedei a déclaré que la réhabilitation des logements résoudrait les problèmes du marché du logement, notamment les propriétés abandonnées ou mal entretenues.

« Ce que nous faisons ici, c’est encourager les gens, trouver des moyens pour qu’ils puissent se permettre de rénover leur maison. »

Bedei a déclaré que cela créerait un environnement dont les gens pourraient profiter.

« Qu’ils veuillent sortir et parcourir un sentier ou qu’ils veuillent lire un livre », a-t-il déclaré. « Vous savez, les gens peuvent monter leurs tentes éphémères et peut-être organiser un festival là-bas. »

Bedei a déclaré que l’idée d’une marina avait déjà été proposée, mais ce plan est une idée visant à incorporer un type de marina à l’est de la route 351, à côté du sentier du canal de l’Illinois et du Michigan, principalement parce qu’il n’existe pas d’installation de ce type.

Luke Tomsha, fondateur de la Fondation Perfectly Flawed, a déclaré la semaine dernière que son groupe avait évoqué la possibilité d’une marina.

« Nous avons parlé… de l’utilisation de la rivière », a-t-il déclaré. « Nous pourrions élaborer une sorte de plan pour une marina où les gens pourraient installer leurs bateaux, semblable à ce que vous verriez à Heritage Harbour. »

Roy Jones, d’Earlville, s’est dit ravi que les réunions aient pris une direction si positive et qu’il attendait avec impatience de voir les projets être mis en œuvre à l’avenir.

« C’est un nouveau point positif », a-t-il déclaré. « Ce sont toutes d’excellentes idées, cela a donc été un excellent point de départ pour de nombreux projets différents. C’était agréable de voir les espaces verts mentionnés dans un contexte de groupe aussi diversifié.

Bedei a déclaré que les paysages de rue visent à aborder l’atmosphère et l’esthétique du centre-ville, en incorporant davantage d’arbres, d’arbustes, de plantations, d’œuvres d’art et tout ce qui contribue à rajeunir et à embellir le centre-ville tout en garantissant la sécurité.

La piste cyclable/piétonne du parc Rotary a été un sujet de conversation tout au long du processus de planification. Le conseil a approuvé une piste cyclable menant au parc Rotary lors de la réunion du conseil de lundi.

« Le Rotary Park se situe en quelque sorte en dehors de la communauté », a déclaré Bedei. « Une piste cyclable pourra créer un lien ou un fossé entre la communauté et le parc qui semble un peu plus sûr et offre un accès plus facile. »

Deb Miranda, d’Earlville, s’est dite enthousiasmée par l’aspect du transport en commun, car il amènerait plus de personnes dans la communauté et permettrait à la communauté de « bouger ».

« Les communautés rurales sont vraiment stressées par tout type de transport », a-t-elle déclaré. « Le (North Central Area Transit) est formidable, mais il est limité. »

Bedei a déclaré que la ville travaillerait à la création de transports au sein de la ville elle-même, comme l’intégration de pistes cyclables, de services de taxi ou d’Uber, un certain type de service de bus intérieur, mais qu’elle disposerait également d’un débouché pour les transports extérieurs.

Bedei a déclaré que la promenade fluviale devrait créer une zone riveraine où les gens auraient un accès plus facile à la rivière.

« Je pense que les gens apprécieraient vraiment de pouvoir pêcher dans la rivière Illinois, à condition que l’endroit soit sûr », a-t-il déclaré.

Bedei a déclaré que la caméra serait installée pour aider à atténuer les problèmes de sécurité.

« Nous avons parlé des caméras Flock », a-t-il déclaré. « Je sais que certaines communautés ont installé des caméras dans leurs centres-villes, dans toute la ville, et cela aide peut-être à résoudre certains problèmes qui pourraient survenir. »

Bedei a déclaré que cela se concentrerait sur la sécurité des piétons dans le centre-ville, en se concentrant sur les éléments qui aideraient les piétons à se sentir plus en sécurité en marchant dans les rues.

« Certaines communautés ont réduit les popouts dans les rues », a-t-il déclaré. « Le principe est de ralentir la circulation pour ne pas avoir l’impression de se faire écraser par un semi-remorque… Il existe d’autres méthodes à intégrer – certaines manières de créer des passages pour piétons, de l’éclairage, installer différents types de plantations et d’arbres.

Christe Pasieka, de La Salle, a déclaré qu’elle pensait que tous les projets touchant une multitude de membres de la communauté étaient un plus et a déclaré qu’elle attendait avec impatience l’amélioration des allées piétonnières.

« Ce n’est pas seulement pour le centre-ville, c’est pour la sécurité de traverser Third Street », a-t-elle déclaré. « C’est nécessaire. Vous prenez votre vie en main si vous avez un enfant à traverser la rue.

Et après?

Bedei a déclaré que la prochaine étape consistera à comprendre les points de l’ordre du jour et leur ampleur de durabilité.

« Vous savez, c’est à court terme », a-t-il déclaré. « Pouvons-nous accomplir quelque chose comme ça sur une période de trois ans ou est-ce que cela va demander beaucoup plus de planification et beaucoup plus de financement. »

Bedei a déclaré que nous enverrons un lien au public, espérons-le, cette semaine, mais il ne sait pas s’ils maintiendront le vote ouvert pendant une ou deux semaines.

« Nous allons envoyer un lien vers une enquête répertoriant les 10 », a déclaré Bedei. « Donner au grand public la possibilité d’exprimer également ce qu’il estime important. »