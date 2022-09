Vous souvenez-vous de la célèbre scène de prise de train du film Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) ? Oui, il a une base de fans différente parmi les amateurs de Bollywood. Récemment, une scène similaire s’est déroulée dans la vraie vie. Un responsable de la livraison a donné une rude concurrence à Simran, joué par Kajol, dans le film. Vous vous demandez de quoi parle le buzz ? Permettez-nous de purifier l’air. Un utilisateur de Twitter, qui s’appelle Prathamesh Avachare, “est tombé” sur une vidéo de la gare et s’est fait un devoir de la partager sur le site de microblogging.

Le clip de 7 secondes présente un responsable de la livraison de Dunzo, une société de services de livraison multiple à la demande, courant vers une femme debout à la porte d’un train en marche. Il porte un paquet blanc qui devait être livré à la femme. On peut la voir exhorter le livreur à courir vite car le train quitterait le quai. Faisant preuve d’une capacité de course envieuse, il a réussi à remettre le paquet à la femme qui a été vue en train de célébrer. Alors que la scène se déroulait sur une station non identifiée, l’un des spectateurs a réussi à la capturer sur son téléphone.

En tweetant la vidéo, l’utilisateur a salué le dévouement de l’homme. Il a écrit: «Je viens de tomber sur cette vidéo virale. Son dévouement est vraiment incroyable » et a également tagué Shah Rukh Khan et Kajol dans le tweet. Shah Rukh Khan et Kajol ont essayé les rôles principaux de Raj et Simran dans le film de 1995, DDLJ.

Regardez la vidéo ICI :

Partagée le 14 septembre, la vidéo a jusqu’à présent enregistré plus de 1 100 vues.

Dans d’autres nouvelles, les responsables de la livraison de Dunzo ont récemment fait la une des journaux en refusant leurs services dans certaines parties de Bengaluru pour protester contre les modifications de leur structure de paiement. Cela avait aggravé les malheurs des citoyens de Bengaluru, qui étaient déjà aux prises avec l’engorgement et les inondations. Le personnel de livraison, au magasin XpressMart de Dunzo dans le nord-est de Bengaluru, a refusé de travailler les 7 et 8 septembre.

