DDG se bat pour sa vie lors de la virée shopping de Halle Bailey

Voyez ce que Chloé a dit à propos de DDG et Halle « dans les coulisses » et de lui avoir « parlé » après le flip !

Chloe Bailey donne sa bénédiction à DDG et Halle Bailey : « IF*ck With Darryl »

Lorsqu’il s’agit de protéger Halle Bailey, sa sœur ne joue pas. La chanteuse de « Have Mercy » a participé à toutes les discussions sur sa relation avec DDG. Elle surveille probablement de plus près le prince charmant de la star de Disney et elle leur donne sa bénédiction.

Dans un récent Instagram Live, Chloé a défendu leur relation. Elle a répondu aux critiques virulentes, leur rappelant qu’ils « ne voient pas les coulisses » comme elle.

« Et laissez-moi vous dire quelque chose, je suis tellement heureux. Halle et Darryl sont tellement heureux. Il a été si gentil et tout. Je baise avec eux, je baise avec eux, je me fiche de ce que personne ne dit. Vous ne voyez pas les coulisses, comme je les aime. Vraiment », a déclaré Chloé à ses abonnés.

Le Essaim L’actrice a récemment révélé qu’avant de donner son approbation à DDG, elle lui avait parlé de Chloé.

quand les devoirs de la grande sœur appellent 😅 @chloebailey a parlé de donner la parole au bae DDG de Halle – restez connecté @globalplayer maintenant 🎧 pic.twitter.com/YIYdVCFNmS – Capital XTRA (@CapitalXTRA) 21 septembre 2023

«J’ai donné la parole à tous les petits amis de mes sœurs. Je veux dire, je suis une grande sœur, c’est mon petit bébé. Je suis toujours protectrice », a déclaré Chloé Petit-déjeuner Capital XTRA avec Robert Bruce et Shayna Marie. «Mais il la rend heureuse. Et elle est heureuse. C’est donc tout ce qui compte pour moi.

La chanteuse « Angel » avait l’air très heureuse avec son huée au bras lors du défilé Gucci Ancora et Dolce&Gabbana pour la Fashion Week de Milan. Tant que le bonheur insouciant de Halle perdurera, les critiques du clavier ne la feront pas changer d’avis de sitôt.

