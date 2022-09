DDG ne pensait pas que le racisme existait encore

DDG est-il naïf ? Ou justifié – considérant que le racisme DEVRAIT définitivement être éliminé en 2022 ?

Depuis la sortie de la bande-annonce de la version action en direct de “La Petite Sirène” de Disney, Halle Bailey, 24 ans, a reçu une haine intense de la part des trolls racistes d’innanet.

DDG réagit au racisme dirigé contre sa petite amie Halle Bailey à propos de “La Petite Sirène”

Le petit ami de Halle, rappeur et star de Youtube, Darryl Dwayne Granberry, mieux connu sous le nom de DDG, a déclaré à DJ Bootleg Kev dans une récente interview : “Je ne savais pas que les gens étaient aussi racistes – je ne savais pas que c’était une chose.”

Maintenant, et maintenant ? *Dans ma voix de Tasha Mack*

C’était complètement déconcertant pour son chéri, DDG.

Il a dit: «Je pensais que cette merde était déjà partie, je pensais que cette merde était partie! Je pensais Martin Luther King [Jr.] annulé cette merde ! Cette merde est folle, j’étais comme ‘de quoi diable ces nègres parlent-ils?’

Monsieur, ne vous souvenez-vous pas de ce que les partisans du BLM protestaient avec véhémence pendant la pandémie ?

Lorsque l’hôte a demandé comment Halle faisait face au contrecoup, le rappeur “I Want You” a déclaré: “Elle en rit [but] ils vont un peu trop fort. Mais j’ai l’impression que les gens attaquent davantage le personnage plutôt qu’elle, personnellement.

Le rappeur “Moonwalking” dit que s’ils savaient vraiment qui était Halle en tant que personne, ils l’adoreraient.

Il a dit : « Il est impossible d’être méchant avec Halle. Elle est trop gentille.

Même s’il y a de nombreux fans mécontents de Disney, Halle a reçu un amour et un soutien immenses, en particulier de la communauté noire et latino – le film est très attendu.

DDG dit que le film “va numéro un, peu importe!”

DDG révèle comment lui et GF Halle Bailey se sont rencontrés

M. Granberry dit qu’il a d’abord tiré son coup comme la plupart Millénaires et GenZers en glissant dans les DM de Halle.

Il a dit à DJ Bootleg Kev, « Elle a posté une… quelle chanson était-ce – ‘Many Men’ de 50 Cent. Elle a posté une photo et mis “Beaucoup d’hommes”. Par exemple, une de mes fans m’avait dit qu’elle me suivait et je ne savais pas qui elle était, pour être honnête. Parce que je ne suis pas branché sur ce monde dans lequel elle était.

Il a poursuivi en disant, “Alors j’ai tapé dans [and] Je fais un tas de petites recherches. – Alors elle a posté une photo d’elle-même jouant “Many Men” en arrière-plan et je me suis dit “oh, c’est un bon choix de chanson”. – Maintenant nous sommes ici.”

Certains les considèrent comme une paire étrange tandis que d’autres pensent qu’ils forment un couple parfait. Comme le dit le vieil adage, les contraires s’attirent !

DDG est clairement un petit ami de soutien. Il a juste besoin de sortir de sa bulle de rap et de s’éclairer sur les problèmes du monde réel. Parce que le racisme est toujours une chose.