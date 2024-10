DDG fait une annonce majeure de « séparation » de sa petite amie Halle Bailey

Halle Bailey et DDG se sont séparés après avoir été ensemble pendant près de trois ans.

Le Petite Sirène L’actrice a noué une relation avec le rappeur DDG, de son vrai nom Darryl Dwayne Granberry Jr., début 2022.

Bailey et l’artiste musical partagent leur fils Halo, né en décembre 2023, et ont montré le visage de leur petit garçon pour la première fois en juillet.

Cependant, il a été révélé que même si cela n’était « pas facile », ils ont décidé d’arrêter.

À ce sujet, DDG a écrit sur Instagram : « Après beaucoup de réflexion et de conversations sincères, Halle et moi avons décidé de nous séparer. Cette décision n’a pas été facile, mais nous pensons que c’est la meilleure voie à suivre pour nous deux.





De plus, il a déclaré : « Je chéris le temps que nous avons passé ensemble et l’amour que nous avons partagé. Malgré le changement dans notre relation, notre amour l’un pour l’autre reste profond et vrai.

Il convient de mentionner que Bailey n’a pas encore reconnu publiquement la séparation. Cependant, DDG a conclu sa déclaration en notant que lui et Halle avaient l’intention de « co-parenter » leur petit à l’avenir, tout en demandant aux fans de les « comprendre et de les soutenir ». cette fois.

À cet égard, il a poursuivi : « Alors que nous nous concentrons sur nos parcours individuels et nos rôles en tant que coparents, nous chérissons le lien que nous avons construit et les beaux moments que nous avons partagés. Alors que nous traversons cette transition, nous sollicitons votre compréhension et votre soutien. Merci pour votre amour et vos encouragements. – DDG.

Selon Courrier quotidienHalle ne commente pas souvent sa vie privée et avait même accouché plusieurs semaines avant de le révéler au monde.

À l’époque, elle avait expliqué : « Il n’y avait aucune chance que je partage la plus grande joie de mon monde avec qui que ce soit. Halo était mon cadeau. Il est la plus grande bénédiction, et je n’avais aucune obligation de l’exposer, moi ou ma famille, à cela.

De plus, l’actrice et le rappeur ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en janvier 2022 et quelques mois plus tard, en mars, ont rendu public leur romance naissante.