DDDD transforme le garage en un centre rétro-futuriste pour la culture des voitures anciennes

Le rétro-futurisme rencontre la culture automobile dans GARAGE par DDDD

GARAGE, conçu par DDDD Creative Company, est situé au sous-sol du Poly Theatre à Shenzhenle quartier commercial de. Le projet est un espace commercial multifonctionnel centré autour de voitures anciennes modifiées, transformer l’original parking dans une plaque tournante pour voiture culture. La conception intègre un thème de centre d’échange de véhicules spéciaux, combinant une gamme de services liés à l’automobile tels que des expositions de voitures anciennes, le réglage de voitures, la maintenance et vente au détail d’accessoires, aux côtés d’éléments de style de vie comme un club de cigares et de café.

Le concept de rétro-futurisme sert de fondement au design, mêlant la culture automobile vintage à des éléments futuristes. S’inspirant de l’esthétique de l’ère industrielle et des influences rétro, l’espace présente des matériaux comme le laiton oxydé, des carreaux vintage, d’anciennes portes de magasin et des enseignes au néon américaines. Une station-service sur le thème des ovnis et l’utilisation de matériaux argentés et aluminium les textures ajoutent une couche futuriste. La combinaison de ces éléments brouille les frontières entre le passé et le futur, reflétant le positionnement stylistique de GARAGE.



toutes les images sont une gracieuseté de Société créative DDDD

Un design inspiré d’Hollywood divise le GARAGE en trois zones

La conception par DDDD Entreprise créative suit un récit inspiré des films hollywoodiens, créant une atmosphère proche d’un monde souterrain de voitures modifiées. L’espace est divisé en trois zones distinctes, chacune avec sa propre identité. La zone avant comprend une entrée d’allée noire, la zone médiane grise se compose d’une rue commerciale avec des finitions en ciment et en acier inoxydable, et la zone arrière est dédiée au commerce de voitures d’occasion avec des accents dorés. Les trois niveaux correspondent aux antécédents des trois classes différentes de personnages du scénario, à savoir le commerçant de voitures, le conducteur de rue et le patron. En tant que premier complexe de garages vintage de la région de la Grande Baie, GARAGE s’engage également dans la culture locale, en particulier dans l’identité de Shenzhen en tant que ville jeune et au rythme rapide. L’espace sert de coffre-fort pour les voitures classiques et modifiées, offrant aux passionnés de voitures une expérience immersive.



Le design de GARAGE allie rétro-futurisme et éléments modernes

La narration spatiale cinématographique organise les espaces au sein de GARAGE

L’entrée du garage souterrain présente un luminaire rond saisissant inspiré des stations-service américaines en forme de soucoupe volante des années 1950 et 1960. Les colonnes de l’espace sont réinventées sous forme de panneaux de lampes semi-circulaires avec des miroirs qui créent un effet futuriste et accrocheur. A proximité, le café souterrain est situé à côté de l’atelier de lavage de voiture et d’entretien, permettant aux clients de regarder l’entretien de leurs véhicules tout en dégustant un café. Le design du café présente une palette chaleureuse de tons de bois caramel, de marbre rose et de sols en calcaire noir, associés à des meubles vintage et des disques vinyles pour créer une atmosphère chaleureuse et rétro. Des sections séparées pour les vinyles et les cigares améliorent encore l’expérience.

Adjacent au café, le magasin d’accessoires automobiles présente un vieux portail en fer en forme de ciseaux, faisant écho au style de garage vintage de Hong Kong et de Taiwan. À l’intérieur, les finitions en bois laqué et en marbre contrastent pour créer une esthétique haut de gamme et vintage. La zone de lavage de voiture poursuit ce thème industriel, avec des carreaux noirs, des murs gris et des portes à panneaux en aluminium. Les grandes fenêtres à cadre en fer noir contribuent à l’impression d’une chaîne de montage industrielle mécanique, faisant référence au style architectural de Chicago. Inspirée du film de science-fiction de 1985 « Retour vers le futur », la salle de réglage automobile utilise de l’aluminium d’avion et des écrans LED pour créer un espace qui évoque le voyage dans le temps. Les portes pliantes et les panneaux lumineux circulaires renforcent l’atmosphère futuriste. Alors que les voitures sont élevées par des ascenseurs électriques, les murs en miroir reflètent les véhicules, créant une illusion de mouvement à travers le temps et l’espace, transformant l’expérience en un voyage cinématographique.



le laiton oxydé, les carreaux vintage, les anciennes portes de magasin et les enseignes au néon reflètent la culture automobile rétro



le récit spatial s’inspire des films hollywoodiens, créant une ambiance semblable à celle de la pègre



divisée en trois zones, chaque section représente une classe différente de personnages de films



les accents dorés dans la zone arrière soulignent le luxe de la zone de commerce de voitures classiques