DD VERNI : Comment OVERKILL procède pour trouver des musiciens de remplacement

Dans une nouvelle interview avec DJ Ramo (alias Omar Rodríguez) de La mixtape métalbassiste DD Verni des thrashers du New Jersey SURKILL On lui a demandé comment lui et ses camarades cherchaient des musiciens de remplacement pour leur groupe, en particulier en ce qui concerne le batteur. Jason Bittnerla récente décision de partir SURKILL. Vernis répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, nous étions au courant depuis des mois – très longtemps, très longtemps – donc ce n’était pas vraiment un problème. Et généralement pour nous, la première chose que nous faisons est de commencer à inscrire des noms sur des listes. .

« L’essentiel pour nous, à ce stade où nous en sommes, c’est qu’il y a un million de grands batteurs ; ils sont partout », a-t-il poursuivi. « Mais est-ce quelqu’un avec qui on peut s’entendre, quelqu’un qui peut passer du temps avec nous, s’entendre avec l’équipe et le groupe et s’intégrer en quelque sorte dans la famille ? Parce que je me fiche de savoir à quel point tu es un bon batteur ou à quel point tu es un bon batteur. vous êtes un bon musicien, un producteur ou quoi que ce soit d’autre, si vous n’êtes pas amusant à côtoyer… Nous avons un très bon groupe de gars avec SURKILL – notre équipe, le groupe, nous sommes tous en quelque sorte les meilleurs amis, les meilleurs amis. On se retrouve, on rit beaucoup, on s’amuse beaucoup. Et l’équipage fait également partie de notre famille. Et c’est un bon moment sur un SURKILL tournée. Et donc c’est en quelque sorte l’essentiel, c’est que nous trouvions quelqu’un qui puisse s’entendre avec nous. Et c’est pourquoi [new OVERKILL drummer] Jéramie [Kling, formerly of VENOM INC.]qui fait partie du groupe maintenant, nous le connaissons depuis des années et des années. C’est donc notre premier appel parce que nous savions que c’était un bon joueur, mais nous l’aimions personnellement. Nous venons donc de terminer une tournée en Europe et les choses n’auraient pas pu être meilleures. Vraiment, vraiment bien. »

SURKILL a donné son premier concert avec Kling le 30 août au Rocher de Posada festival à Câmpulung Muscel, Roumanie.

Quand SURKILL annoncé Kling » Nous nous préparons pour une tournée épique en Europe et en Amérique du Nord d’août à décembre et nous sommes ravis d’annoncer un ajout spécial pour les tournées. Voici un vieil ami tonitruant, qui avait travaillé avec nous, ainsi que L’ABSENCE & VENOM INC. Veuillez accueillir, baguettes à la main, Jérémie Kling! »

Jéramie a ajouté : « Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point je suis ravi de partager la scène avec mes bons amis dans SURKILL. Nous allons dévaster tout le monde partout en Europe et en Amérique du Nord (avec ROI DIAMANT). Vérifiez les dates en ligne et venez assister à une soirée métal inoubliable \m/ ».

Un membre fondateur de L’ABSENCE, Kling est apparu sur VENOM INC.le deuxième album de 2022 « Il n’y a que du noir »et a joué avec des artistes tels que AVANT, ÉPANDEUR DE CÔTES, GOREGÄNG et NÉCROMANCIER LA PIERRE. Il a également été brièvement affilié au groupe de death metal réuni en Floride. MASSACREce qui a conduit à la formation de CONDITION INHUMAINaux côtés Terry Butler (NÉCROLOGIEex-LA MORT) et Taylor Nordberg (DÉICIDE). En plus d’être batteur, Kling est ingénieur du son, producteur et ingénieur du son live.

Bittner rejoint SURKILL en 2017 et a joué de la batterie sur les deux derniers albums studio du groupe, celui de 2019 « Les ailes de la guerre » et 2023 « Roussi »

Quand Bittner a annoncé son départ de SURKILL le 5 août, il a déclaré dans un communiqué : « Le 1er août 2024, j’ai joué le Festival du métal de Vagos au Portugal, et c’était le dernier concert que je jouerai dans le groupe SURKILL.

« Depuis un moment, je jongle avec plusieurs groupes différents ainsi que SURKILLet je savais qu’à un moment donné, quelque chose devrait céder puisque je ne peux tout simplement pas occuper trois places à la fois. Au cours de la dernière année, mon emploi du temps a atteint ce point de rupture.

« A cette époque LES OMBRES TOMBENT travaille à l’achèvement de notre nouveau matériel qui nous ramènera sur la route dans le courant de 2025, ainsi que de nos spectacles d’automne que nous avons réservés pour le reste de cette année pour célébrer nos 20 ans de « La guerre intérieure ». À cela s’ajoute mon nouveau groupe, les artistes d’enregistrement de Metal Blade. CATÉGORIE 7dont l’album vient de sortir le mois dernier et dont la tournée commencera bientôt jusqu’en 2025. Tout cela s’ajoute au fait que je dois « faire une pause », donc à partir d’aujourd’hui je ne joue plus de batterie dans SURKILL je peux donc me concentrer uniquement sur les groupes dont je suis membre/propriétaire à part entière.

« Maintenant, ne vous inquiétez pas, ils ont actuellement un autre grand batteur qui apprend déjà le matériel, et il sera prêt à se battre pour les prochaines tournées.

« Je voudrais remercier TOUT LE MONDE dans le SURKILL famille élargie pendant 7 ans et demi de rires, de spectacles à couper le souffle et de plaisir à travers le monde. Tous nos membres d’équipage tout au long de ma course, nos agents Dolorès Lokas et Mike Monteruloma technologie Animal pour toujours me soutenir (Shake and Bake), ainsi que tout notre équipage passé et présent, les SKULLKRUSHERS (beaucoup d’amour Jürgen), et tous les fans qui ont soutenu mon mandat dans le groupe, je vous aime tous, merci, et vous allez me manquer sur la scène européenne et ROI DIAMANT tournées… mais je vous verrai là-bas avec LES OMBRES TOMBENT et CATÉGORIE 7« .