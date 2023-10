D&D ne sera plus distribué via Penguin Random House

À compter du 1er janvier 2024, Penguin Random House ne distribuera plus Les Sorciers de la Côte produit séminal TTRPG, Donjons & Dragons. L’annonce a été faite par courrier électronique à divers détaillants. io9 a obtenu une copie de cet e-mail pour confirmation. Il y a actuellement un portail distributeur en direct sur le site de Wizards.

Sans aucune explication, lit-on dans l’e-mail. « À compter du 31 décembre 2023, Penguin Random House LLC cessera de distribuer des titres pour Les sorciers de la côte SARL. Il comprend également quelques lignes d’assistance et un lien vers le portail des distributeurs sur le site Wizards of the Coast. Il y aura désormais six sociétés qui s’occuperont de la distribution ; Alliance, Diamond, GTS, Magazine Exchange, PHS et Southern Hobby.

Wizards of the Coast maintient un calendrier de publication trimestriel, publiant souvent entre deux et six livres différents (si l’on compte les variantes de couverture comme de nouveaux livres) tous les trois à quatre mois. PRH est une société d’édition et de distribution massive et on ne sait pas exactement dans quelle mesure le changement de cette structure profitera aux libraires et aux magasins de jeux qui stockent ses produits, d’autant plus qu’elle a l’intention de publier une nouvelle édition l’année prochaine.

« En tant que propriétaire d’un magasin hybride de livres et de jeux, c’est frustrant, car les conditions, les incitations et les exigences des éditeurs de livres sont généralement bien meilleures que celles des distributeurs de gros jeux », Ross E. Lockhart de Petaluma, Word Horde Emporium de Californie. le Bizarre et Fantastique a déclaré à io9. «Penguin est très facile à gérer en tant que libraire, en particulier lorsqu’il s’agit de choses comme le remplacement d’un produit endommagé ou le retour d’articles périmés. Moins chez les distributeurs de jeux qui ont des minimums plus élevés et des marges moins favorables.

io9 a contacté Wizards of the Coast pour un commentaire et sera mis à jour si nous recevons une réponse.

Mise à jour, 4 octobre, 18h18 : Cet article a été mis à jour pour inclure la citation de Lockhart.

