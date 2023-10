D&D met à jour Bigby pour remplacer les images améliorées par l’IA

Plus tôt cette année, Donjons & Dragons a publié le livre d’histoire/bestiaire supplémentaire, Bigby présente : Gloire des géants. Les fans n’ont pas tardé à souligner que certaines illustrations semblaient… décalées. Après avoir répondu à quelques questions sur X/Twitter, l’artiste Ilya Shkipin a expliqué que oui, il utilisait IA générative pour aider son illustration, disant qu’il utilisé un programme pour ajouter du « détail » et du « polissage » à son travail.

Capture d’écran: Ilya Shkipin/X

On a beaucoup parlé des géants dessinés par Shkipin, mais d’autres personnes ont repéré un dinosaure très bancal dans le bestiaire du livre. L’Altisaur était l’une des illustrations qui ressemblait à un exemple particulièrement flagrant de l’art de l’IA. Il avait des artefacts étranges, des motifs étranges, des membres vestigaux et une texture mal rendue, avec très peu de musculature définissable.

Image: Les sorciers de la côte

Vous pouvez voir les similitudes évidentes avec l’art conceptuel, comme indiqué ci-dessous. Alors qu’il a été démontré que de nombreuses autres œuvres de Shkipin avaient été construites d’abord grâce à son propre processus artistique, trois des quatre dinosaures qui ont été remplacés (Altisaur, Ceratops et Regisaur) présentaient auparavant des similitudes extrêmes avec l’art conceptuel. Encore une fois, le plus flagrant est l’Altisaur, qui semble avoir été simplement inversé et jeté dans un générateur qui l’a transformé en soupe IA.

Image: Sorciers de la Côte | Premier avril

io9 a contacté Donjons & Dragons via un représentant de la presse pour voir s’ils connaissaient les méthodes exactes utilisées par Shkipin pour créer ses illustrations au-delà de « améliorées par l’IA », comme décrit dans le tweet désormais supprimé. io9 a en outre demandé des précisions sur ses nouvelles politiques qui empêcheront les artistes d’utiliser l’IA à l’avenir. Ils ont dirigé io9 vers le Mise à jour d’août et n’a pas fourni de commentaires supplémentaires. Ilya Shkipin n’a pas non plus répondu à notre demande de commentaires au moment de la publication.

Selon Les sorciers de la côte, seuls les travaux précédemment réalisés par Shkipin ont dû être remplacés pour se conformer à la politique de non-IA. Il n’est plus inscrit au générique. Parmi les quatre dinosaures remplacés, trois sont attribués à Claudio Pozas et un à Quintin Gleim. Parmi les autres artistes chargés de remplacer le travail généré par l’IA figurent Linda Lithen (Frost Giant Ice Shaper), Daneen Wilkerson (Frostmourn), Daarken (Maw of Yeenoghu) et Suzanne Helmigh (Stalker of Baphomet).

L’art généré par l’IA est délicat car de nombreux problèmes éthiques et moraux sont liés à la bibliothèque de données qui a été utilisée pour entraîner l’algorithme. La plupart des programmes n’ont pas demandé d’autorisation ni offert de compensation aux artistes dont le travail a été supprimé. Certains programmes contemporains, comme le nouvel outil de remplissage génératif d’Adobe, Luciole-utiliser images d’origine éthique. Il y a aussi une question de droit d’auteur ; très peu d’affaires artistiques liées à l’IA ont été portées devant les tribunaux, et celles qui l’ont fait semblent privilégier la protection de l’art créé par l’homme plutôt que de la production machine.

