Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Greg Tito, directeur principal des communications pour Les sorciers de la côtea discuté du prochain Donjons & Dragons produit Le jeu de beaucoup de choses aux côtés du concepteur principal Jason Tondro et du concepteur de jeux Makenzie De Armas.

De Armas a aidé à lancer le deck à Génération Conmenant Donjons & Dragons jeux utilisant une planche de neuf cartes à partir de Le jeu de beaucoup de choses pour créer une aventure spontanée. Pas nécessairement le tarot en soi, Le jeu de beaucoup de choses ressemble plus à un jeu d’oracle : il comprend 66 cartes, élargies par rapport aux 22 cartes originales Jeu de beaucoup de choses. Les effets mécaniques des 44 nouvelles cartes ont été conçus par De Armas. La version complète comprend le deck lui-même, Le Livre de beaucoup de choses, et un guide de 80 pages pour le jeu étendu. À l’heure actuelle, il ne semble pas y avoir de moyen d’acheter quoi que ce soit individuellement, et le le forfait complet coûtera 110 $.

Image : Les sorciers de la côte

Décrivant la version comme « indépendante du contexte », Tondro a qualifié le Pont « un projet d’innovation. » Le deck lui-même n’a pas de combinaisons ; il ressemble beaucoup plus à un jeu d’oracle, mais il contient, en gros, quatre types de cartes : personnages, trésors, monstres et monuments. Chaque carte est expliquée plus en détail dans le guide, proposant des invites et une interprétation encourageante. Le deck encouragera les DM à utiliser « une grande variété d’effets pour s’adapter à toutes sortes de gameplay différents », a déclaré De Armas. Elle a conçu les 44 nouvelles cartes « pour combler des niches que le jeu original de nombreuses choses ne comblait pas » en créant plus d’options et d’opportunités dans le cadre de l’interprétation prescrite des cartes pour qu’elles soient plus largement applicables à diverses constructions de personnages.

« Nous voulions le rendre facile à utiliser », a déclaré Tondro, « et aussi chaotique que vous le souhaitez. » L’original Deck de beaucoup de choses L’objet magique avait la réputation d’être un peu créateur de chaos dans l’itération originale. Les deux concepteurs ont souligné que les joueurs seraient capables de construire leur propre deck et ont présenté des exemples de constructions de deck, comme le Pont de l’Horreur, pour des campagnes à tendance plus surnaturelle ou dans un décor plus sombre comme Ravenloft. De plus, les decks peuvent être centrés sur des éléments artistiques, des mécanismes et même un style de jeu.

Un exemple de threading d’éléments artistiques peut être vu ci-dessous. L’anneau en or et sa gemme verte figurent dans toutes les cartes, et des connexions peuvent être établies tout au long de l’exemple de quatre cartes de Talons (un classique du jeu original). Deck de beaucoup de choses), Tour, Mort-vivant et Anneau.

Image : Les sorciers de la côte

Le jeu de beaucoup de choses reçoit également une nouvelle origine céleste. « Lorsque nous nous sommes lancés dans ce projet, nous voulions non seulement rendre hommage aux decks, aux nombreuses itérations et origines tout au long de l’histoire de D&D, mais nous voulions également créer une nouvelle histoire d’origine spécifiquement pour la cinquième édition », a expliqué De Armas. Le livre raconte comment Istus, déesse du destin, a utilisé 12 signes astrologiques pour créer le premier Deck de beaucoup de choses. Asteria et Uriel sont deux des personnages principaux de ce livre, et leur histoire et leurs statistiques sont écrites dans le dernier chapitre du livre. Livre de beaucoup de choses.

Le livre de beaucoup de choses est un « livre de jouets », un peu comme Le chaudron de tout de Tasha, qui comprend des objets de personnages, des objets magiques, des lieux d’aventure, des puzzles, des énigmes et des pièges, ainsi que le dernier chapitre de fiction qui raconte l’histoire de la narratrice du livre, Asteria, et de sa sœur Uriel. « Chaque chapitre est conçu pour vous donner les outils dont vous avez besoin pour rendre le jeu plus facile à utiliser », a expliqué Tondro.

Le livre comprenait également des explications détaillées sur les spreads Oracle qui peuvent être utilisés pour créer des campagnes avec les cartes – une expérience que De Armas a présentée à la Gen Con. L’aventure est clairement décrite et utilise certaines conventions classiques du tarot – traverser un passé avec un incident incitatif, ajouter des obstacles et des défis – décrivant finalement un arc d’histoire complet avec neuf cartes. Todro a expliqué avoir testé ce système, où trois concepteurs mélangeaient les mêmes neuf cartes et pouvaient créer efficacement trois scénarios différents : « C’est à ce moment-là que j’ai su que nous avions quelque chose, et c’est ainsi que nous avons su que cela fonctionnait. »

Le jeu est également livré avec un guide relié de 80 pages présentant chaque carte. « Cela donne à une personne une place, un trésor, un monstre et une situation pour chaque carte. Et puis, il donne également ces mêmes cinq lorsque la carte est tirée à l’envers – ou à l’envers – de sorte que chaque carte a 10 significations interprétatives différentes », a déclaré Tondro.

Le produit a fière allure, mais avec un prix élevé et aucun moyen évident d’acheter simplement le deck individuellement, il ne semble en aucun cas destiné aux nouveaux joueurs. Il s’agit d’un produit artefact non pas destiné aux joueurs inconditionnels, mais au hardcore D&D Ventilateurs.

Mais si vous êtes un joueur qui souhaite un jeu de tarot inspiré des jeux vidéo, ou même un jeu utilisant le tarot, il existe des dizaines d’options, comme le jeu de tarot à un prix très raisonnable. Jeu de tarot RPG ultime, et le film destiné aux collectionneurs, nominé par Ennie Tarot de surcharge surnaturelle. Côté jeux, il y a le classique Roue de broche (teaCabbage Studios), qui utilise un jeu d’oracle unique et permet également aux gens d’apporter leurs jeux de tarot préférés à la table. Anamnèse (Sam Leigh), un jeu de journalisation solo primé, utilise également des cartes de tarot. Vous pourriez également récupérer Aurore (World Champ Game Co.) qui vous encourage à créer votre propre deck oracle en fonction de l’histoire.

Wizards of the Coast s’inspire d’une tendance que les jeux indépendants explorent depuis près d’une décennie et offre une valeur de production élevée, des prix élevés et une masse de tables qui vous offrent de plus en plus d’options, créant ainsi un jeu qui est tellement personnalisable qu’il est presque un supplément indépendant du système. Mais pas tout à fait.

Le jeu de beaucoup de choses le bundle sera disponible sous forme numérique le 31 octobre et dans les magasins de jeux le 14 novembre.

