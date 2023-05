DCW met en garde contre l’action après que Shubman Gill et sa sœur aient été trollées pour la victoire de l’IPL contre RCB

La chef de la Commission pour les femmes de Delhi (DCW), Swati Maliwal, s’est fermement opposée lundi à ceux qui ont trollé la sœur du joueur de cricket Shubman Gill, après que le batteur a aidé à diriger les Titans du Gujarat vers leur victoire contre les Royal Challengers Bangalore (RCB) lors d’un match IPL organisé la veille.

Maliwal a pris connaissance des trolls en disant que cela « ne sera pas toléré » et a juré d’agir contre tous ceux qui ont abusé de Shahneel Gill.

S’adressant à Twitter, Maliwal a partagé des captures d’écran d’utilisateurs de Twitter qui ont abusé de Gill, et a écrit : « Extrêmement honteux de voir des trollers abuser de la sœur de Shubman Gill simplement parce que l’équipe qu’ils suivent a perdu un match.

« Auparavant, nous avions engagé des actions contre les personnes abusant de la fille de #ViratKohli. DCW prendra également des mesures contre tous ceux qui ont abusé de la sœur de Gill. Cela ne sera pas toléré », a-t-elle ajouté.

Extrêmement honteux de voir des trollers abuser #ShubhmanGillla sœur de juste parce que l’équipe qu’ils suivent a perdu un match. Auparavant, nous avions engagé des actions contre les personnes abusant #ViratKohli fille. DCW prendra également des mesures contre tous ceux qui ont abusé de la sœur de Gill. Ce… pic.twitter.com/eteGtGgPVm– Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) 22 mai 2023

Cela survient après que la frappe de Shubman Gill a conduit les Titans du Gujarat à une victoire à six guichets contre les Royal Challengers Bangalore (RCB) dimanche soir. Gill a marqué un siècle et a joué jusqu’à la fin.

Avant cela, Maliwal avait également demandé à la police de Delhi de déposer un FIR en lien avec les commentaires « obscènes » sur les réseaux sociaux contre les filles des joueurs de cricket MS Dhoni et Virat Kohli.

« Certains comptes publient des photos des filles de deux joueurs seniors du pays, Virat Kohli et (MS) Dhoni, sur Twitter et font des commentaires obscènes. Des commentaires dégoûtants sur des filles de deux et sept ans. Si vous n’aimez pas un joueur, abuserez-vous de sa fille ? Avis à la police d’enregistrer le FIR », avait-elle déclaré