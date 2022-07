DCCG répertorie les dates du garde-manger mobile Grow Mobile de juillet – Shaw Local

Ce qui suit est une liste des emplacements de juillet pour le Grow Mobile des jardins communautaires du comté de DeKalb, un garde-manger mobile qui offre de la nourriture et des articles ménagers gratuits à tous ceux qui viennent, sans aucune exigence.

Le DCCG s’efforce d’assurer le bien-être des résidents, du personnel et des bénévoles, et demande aux gens de pratiquer l’hygiène alimentaire/des mains et de rester à la maison s’ils sont malades.

Pour recevoir les alertes Grow Mobile, envoyez @a34cg4 par SMS au 81010.

Les dates de Grow Mobile en juillet seront :

• 16 h à 18 h le 5 juillet au Clinton Township Community Building, 160 W. Lincoln Highway, Waterman

• 15 h à 17 h le 7 juillet au centre communautaire de University Village Apartments, 722 N. Annie Glidden Road, DeKalb

• 15 h à 17 h le 12 juillet au Cortland Lions Club Shelter, 70 S. Llanos St. à Cortland

• 15 h 30 à 17 h le 12 juillet à l’Agence des services à la famille, 1325 Sycamore Road, DeKalb

• 11 h à midi le 14 juillet à l’église presbytérienne de Westminster, 830 N. Annie Glidden Road à DeKalb

• 8 h à 9 h 30 le 16 juillet au Kingston Friendship Centre, 120, rue Main, Kingston

• 15 h à 17 h le 19 juillet au centre communautaire de University Village Apartments, 722 N. Annie Glidden Road, DeKalb

• 15 h 30 à 17 h 00 le 21 juillet à la bibliothèque publique du canton de Malte, 203, rue Adams, Malte

• 16 h à 18 h le 26 juillet à la paroisse St. Paul the Apostle, 340 W. Arnold Road à Sandwich

• De 11 h à midi le 28 juillet à l’église presbytérienne de Westminster, 830 N. Annie Glidden Road à DeKalb