DC Young Fly rend hommage à son partenaire décédé Jacky Oh dans son nouveau spécial Netflix Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

DC jeune mouche dédié 85 Légendes du Ghetto du Sud – son nouveau spécial comédie Netflix avec des collaborateurs Haricot Chico et Karlous Miller – pour Jacky Oh, son défunt partenaire. Jacky, 32 ans, est décédé début juin. À la fin de la nouvelle spéciale Netflix, qui a été créée le 29 juin, une photo de famille s’affiche à l’écran. La photo montre Jacky et DC Young Fly avec leurs enfants—Nova6, Nala2 et 10 mois Prince’Néhémie – vêtus des looks assortis noir, blanc et lavande qu’ils portaient pour la fête des mères cette année.

« En hommage et à la douce mémoire de Jacklyn’ Jacky Oh’ Smith », lit-on dans l’hommage, par E! Nouvelles. Jacky avait partagé la photo en mai, en écrivant : « Je fais beaucoup, mais être maman est ce que je préfère. Dieu m’a choisi 3X. Je promets de ne jamais le prendre pour acquis. Je suis tellement béni, mec ! Bonne fête des mères [to all the] mamans.

À l’époque, les détails de la mort de Jacky ne sont pas clairs. Elle a été retrouvée « sans réaction » dans une chambre d’hôtel à Miami, en Floride, le 31 mai. La police a été envoyée à un appel d’urgence et après avoir trouvé Jacky Oh, les autorités l’ont transportée d’urgence à l’hôpital Mercy voisin. Malheureusement, elle a été déclarée morte à l’hôpital « malgré les efforts de réanimation ». Jacky était à Miami pour un « relooking de maman », selon une publication sur les réseaux sociaux désormais supprimée.

Jacky a rencontré DC Young Fly (Jean Whitfield) sur le tournage de Wild’ N sortie en 2015. Il était un artiste vedette; c’était une fille Wild’N Out. « Nous sommes profondément attristés par le décès de Jacklyn Smith, connue dans le monde sous le nom de Jacky Oh, une talentueuse Wild ‘N Out membre de la famille dont l’impact sera à jamais précieux et manqué », a déclaré un porte-parole de l’émission après sa mort. « Jacky Oh était un ami aimant et un collègue bien-aimé du casting de Wild ‘N Out tout au long des cinq saisons.

« Plus important encore, elle était une mère formidable pour trois beaux enfants », a ajouté le représentant. « Le BET Media Group présente ses sincères condoléances à la famille Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannonet tous les amis qui ont aimé et pris soin de Jacky Oh pendant cette période difficile.

Plus d’actualités connexes :

DC Young Fly a partagé son premier message après la mort de Jacky une semaine après son décès. « Je n’étais pas pressé de poster ça parce que je voulais tellement que ce soit un rêve, mais chaque heure, je me souviens de la réalité, alors je veux m’assurer de vous applaudir de la manière appropriée », a écrit DC. « Tu es la PLUS GRANDE MÈRE JE SAIS que ton âme était belle tu as toujours voulu le meilleur pour les autres, et j’ai admiré la façon dont notre famille s’aime !!! »

« Je t’aime pour toujours, et nos enfants sont super forts », a-t-il ajouté. « Tu es avec moi pour toujours. La REINE de mes enfants aura toujours une place dans mon cœur et au paradis.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les enfants de Mme Jacky Oh : tout ce qu’il faut savoir sur les 3 enfants de la star de « Wild N’ Out »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.