DC Young Fly parle du décès tragique de son amour de longue date dans un message sincère. « Tu es la PLUS GRANDE MÈRE que je connaisse », a écrit le comédien en deuil.

Jeudi, le Wild ‘N Out La star a écrit un touchant hommage sur Instagram à Jacky Oh, la défunte maman de ses trois enfants.

« Je n’étais pas pressé de poster ça parce que je voulais tellement que ce soit un rêve », a commencé le comédien. « Mais chaque heure, je me souviens de la réalité, alors je veux m’assurer de vous applaudir de la manière appropriée. 😢Tu es la PLUS GRANDE MÈRE JE SAIS que ton âme était belle Yu a toujours voulu le meilleur pour les autres et j’ai admiré la façon dont notre famille s’aime !!!

Il a également noté qu’Oh était enracinée dans la foi en tant que « femme craignant Dieu » et a déclaré que malgré la tragédie, il ne remettrait pas en question la puissance supérieure.

« Vous savez que nous craignons DIEU et nous sommes ancrés par l’esprit🙏🏾🙏🏾 nous ne remettons jamais en question la PUISSANCE SUPÉRIEURE », a-t-il écrit. « 🙅🏾‍♂️nous roulons avec les coups et continuons à vivre juste 💪🏾 dira toujours à nos enfants à quel point vous étiez une personne incroyable, surtout une GRANDE MÈRE !!! »

Il a continué,

« Vous savez comment s’est passé notre dernier message 🥺 J’ai prié pour Yu et maintenant nous sommes là… mais ça va, nous continuerons à prier et à garder notre FOI parce que c’est tout ce que nous savons !!

Il a conclu son message en applaudissant leurs enfants « super forts » pour l’avoir aidé à faire face et a noté que la matriarche sera avec lui « pour toujours ».

« La REINE de mes enfants aura toujours une place dans mon cœur et le paradis 😫 (Tu vas m’avoir pour Dat🥲 mais c’est vrai) AIMEZ-VOUS POUR TOUJOURS, sachez que nous allons plus fort que jamais et DIEU contrôle et il nous a couverts 🙏🏾🙏🏾”

C’est la deuxième fois que Young Fly parle du décès d’Oh. Il a précédemment publié une brève déclaration à USA AUJOURD’HUI remercier les fans pour leurs pensées et leurs prières tout en demandant la confidentialité.

BOSSIP adresse ses plus sincères condoléances à DC Young Fly ainsi qu’aux amis et à la famille de Jacky Oh.