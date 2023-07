Cela ne fait qu’un mois que Jacky Oh’s la mort, et DC jeune mouche a révélé qu’il pleurait toujours « tout le temps » à cause de la perte de son partenaire de longue date.

Beaucoup ont critiqué le comportement du comédien après avoir perdu la mère de ses enfants. Cependant, le public ne sait pas la moitié de ce que DC Young Fly a vécu. TMZ rapporte le cœur brisé Wild ‘N Out star s’effondre souvent en larmes à cause du chagrin en privé.

Comme BOSSIP précédemment signalé, DC Young Fly a partagé qu’il ne pouvait que se tourner vers Dieu pour traverser cette tragédie. Ce soutien spirituel l’a aidé à continuer à traverser tout cela. Cette semaine, il était même de retour au travail, mais il est loin d’être revenu à la normale.

« Dieu est le plus grand. Il me donne la force de continuer. Je dois m’occuper de mes bébés. C’est la clé de la vie. Je dois juste continuer, prier et ne jamais laisser les tragédies et les choses que vous traversez vous abattre », a-t-il déclaré.