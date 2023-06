DC Young Fly parle de la mort de Jacky Oh

Alors que DC jeune mouche pleure publiquement la perte de Jacky Ohil révèle comment la foi l’aide à faire face.

Quelques semaines après la nouvelle déchirante du décès de Jacky, le comédien apprend toujours à vivre sans elle. Mercredi, il est apparu sur L’émission matinale de Steve Harvey avec 85e spectacle sud co-hôtes Karlous Miller et Haricot Chico. En plus de discuter de leur nouveau Légendes du ghetto comédie spéciale sur Netflix, DC Young Fly a parlé de se tourner vers la foi.

« Il n’y a pas de secret humain pour gérer les choses, surtout quand la vraie vie vous frappe. Et je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas la vraie vie – vous faites et créez comment votre vie peut aller aujourd’hui, mais vous ne savez pas où votre vie va aller demain », a déclaré le joueur de 31 ans.

Face à une douleur aussi écrasante, tout ce que le comédien « craignant Dieu » pouvait faire était de se concentrer sur sa spiritualité.

« Une fois que j’ai appris que je ne peux pas contrôler la vie et les choses qui l’entourent, mais que je peux contrôler mon esprit – c’est une chose que je contrôle – je ne me soucie de rien. J’ai peur de Dieu. Je dirige par l’esprit, pas par la chair. Vous avez un esprit humain et vous avez un esprit spirituel », a-t-il dit à Harvey.

Cela fait écho au éloge émotionnel l’acteur a donné lors des funérailles de Jacky la semaine dernière.

DC Young Fly ne s’appuie pas seulement sur Dieu pour être fort pour lui-même. Il a encore une famille à charge. Le Wild ‘N Out star et Jacky Oh ont partagé trois jeunes enfants ensemble : Nova, 6 ans ; Nala, 2 ans ; et le prince Néhémie, 10 mois.

DC Young Fly a comparé le fait d’éviter de perdre la vie à d’éviter les accidents de la circulation. Il a souligné qu’il est important de « comprendre ce qui est plus grand que vous ». Peu importe à quel point vous êtes prudent, quelque chose peut toujours mal tourner.

« Ouais, j’ai esquivé et esquivé, mais j’ai quand même été touché. Vous pouvez conduire aussi prudemment que possible, mais vous êtes quand même touché. Et c’est à vous de manœuvrer et de montrer aux gens quand vous serez touché ce que vous allez faire », a-t-il poursuivi.

Il lutte toujours avec la « situation malheureuse » du deuil tout en exposant sa « vie ».

« Jour après jour, je ne sais pas ce que je vais faire. Je remercie juste Dieu d’avoir encore mon esprit pour le comprendre », a-t-il admis.

Jacky Oh aurait été à Miami pour un Relooking de maman avant d’être retrouvée insensible le 31 mai. Les hommages qui lui étaient rendus louaient sa présence positive et aimante et à quel point elle était une mère incroyable.