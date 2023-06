DC Young Fly donne un éloge passionné aux funérailles de Jacky Oh

DC jeune mouche a prononcé un éloge sincère mais plein d’humour à Mme Jacky Oh’s funérailles samedi à ATL.

Comme indiqué précédemment, le créateur de contenu et ancien Wild’ N sortie La mannequin a été retrouvée décédée le 31 mai dans son hôtel après avoir subi une « métamorphose de maman ».

Alors que l’humoriste rendait hommage à la mère de ses trois enfants, il parlait de sa « belle âme ». Il a souligné qu’elle était une « super grande mère » et a encouragé les funérailles à « trouver votre relation avec Dieu ».

DC Young Fly se tourne vers Dieu dans un adieu déchirant à Jacky Oh

Le 85 Spectacle Sud L’hôte a commencé par faire référence à la Genèse et aux épreuves constantes auxquelles Joseph a été confronté dans la Bible.

«J’aime que Genesis vous enseigne d’abord sur Jospeh avant qu’il ne se transforme en une autre histoire, car si vous faites attention, Jospeh est constamment confronté à des obstacles. Obstacle, obstacle et obstacle et si vous lisez vraiment plus profondément et que vous comprenez, Joseph n’a jamais dit : ‘Pourquoi moi Dieu ?’. Il a poursuivi: «Et si vous êtes un croyant ferme, alors vous savez si Dieu a mis la main sur vous, alors nous sommes allés être droits. Et c’est une chose que je sais si nous devenons hétéros.

L’acteur a passionnément encouragé les autres personnes qui pourraient vivre une tragédie inattendue dans leur vie à aller de l’avant, car leur situation pourrait toujours être pire.

«Et vous savez, parfois, la vie vous frappe avec une balle courbe. C’est pour n’importe qui ici traversant quelque chose mec. Donc! Tellement ! Tu vas t’en sortir, mec. Il a ajouté: « Peu importe ce que vous traversez dans la vie parce que c’est toujours quelqu’un qui traverse quelque chose de pire que vous et devinez quoi? Nous entendons parler aujourd’hui, mais certaines personnes traversent… enterrent trois et quatre personnes en même temps.

DC a ensuite partagé qu’il n’était pas étranger aux traumatismes, mais comme il n’avait jamais vu «sa côte» mourir auparavant, cette douleur était nouvelle mais gérable.

Le chanteur a déclaré: « Ce n’est pas difficile mais ce ne sera pas facile ». « Si je ne priais pas beaucoup, je ne pourrais pas m’en occuper. »

Il a continuellement fait référence à sa relation avec Dieu comme la force motrice pour traverser sa douleur et a rassuré tout le monde que lui et ses enfants trouveraient la paix.

«Mes enfants… nous allons bien. Parce que, comme je l’ai dit, nous sommes guidés par l’esprit. Pas par la chair. Sommes-nous blessés ? Oui. Nous sommes humains. Nous avons des émotions. Mes enfants savent que Dieu est réel. « Si vous ne prenez rien d’autre d’aujourd’hui, mec. Je me fiche de ce que tu traverses dans la vie. Trouvez-vous une relation avec Dieu.

DC a expliqué à quel point Jackie était attentive en tant que mère et comment sa «contribution» dans le monde devrait être rappelée.

« Elle avait une belle âme. Elle était une mère formidable. Je parle d’une mère super géniale », a-t-il répété à plusieurs reprises. « Jack, tu sais que je t’aime ma fille. Tu sais. Tu sais. » Il a ajouté: «Cela ressemble à un rêve. Et si Joseph ne s’est pas plaint, moi non plus. Il a terminé en remerciant tous ceux qui l’ont posté ou envoyé par SMS bien qu’il n’ait pas « eu l’énergie de répondre » et a inséré une partie de son humour caractéristique. «Ces enfants sont un homme magnifique. Dieu m’a donné la force d’en avoir trois. Tu sais que j’essayais d’en avoir sept de plus !

DC a également souligné à quel point la force de ses enfants le maintenait fort. Voir comment ils ont géré la mort de leur mère lui a fait changer d’avis.

« Mon bébé Nyla m’a regardé et a dit : ‘Papa, qu’est-ce qui ne va pas ? Ne t’inquiète pas.’ Elle ne sait même pas ce qui se passe. Nova est entrée et a dit papa, je suis content. L’esprit s’est déplacé en moi et a dit mec si mes enfants sont heureux alors je suis heureux. Il a conclu : « Et s’ils peuvent le faire, je peux le faire et si Joseph peut le faire, nous pouvons le faire.

Les médias sociaux réagissent à l’éloge « incroyable » de DC Young Fly lors des funérailles de Jacky Oh

Un utilisateur a tweeté: « Le discours de Maaan DC Youngfly à sa femme, Mme Jacky, oh, les funérailles sont incroyables! »

Un autre utilisateur a ajouté : « Il n’y a rien de plus fort qu’un homme qui doit être fort pour ses enfants… »

Quelqu’un d’autre a écrit: « Je llloooovvveeee comment il a toujours son humour à travers tout cela! omg et il est si humble et un tel homme de Dieu… .DC et ces bébés vont être encore plus bénis.

DC a partagé une vidéo de l’enterrement, sous-titrant le post, « Je t’ai renvoyé dans le bon sens maman 🤎🥹 je t’aime pour toujours 💪🏾💪🏾 les enfants vont être str8 et tu sais que DIEU nous a eu »

DC est d’abord resté maman dans les jours qui ont suivi le décès de son partenaire, mais s’est rendu sur Instagram le 8 juin pour faire l’éloge public de Jacky Oh malgré le fait qu’il voulait que sa réalité « soit un si mauvais rêve ».

Prières à DC, ses petits, la famille de Jacky Oh et tous ceux qui l’aimaient. Puisse-t-elle reposer en paix.