DC Young Fly, Déclarations de sortie de la famille de Mme Jacky Oh

La famille de Mme Jacky Oh est sous le choc de son décès et ils s’expriment. Comme indiqué précédemment, l’ancien Wild ‘N Out La star et mère des trois enfants de DC Young Fly est décédée mercredi à Miami.

DC Young Fly n’a pas encore parlé publiquement de son décès, mais il a envoyé une déclaration à USA AUJOURD’HUI remercier les fans pour leurs pensées et leurs prières.

« Nous remercions tout le monde pour leurs bons vœux et demandons le respect de la vie privée en cette période difficile », a déclaré DC Young Fly dans un communiqué partagé avec USA AUJOURD’HUI par la représentante Tamra Goins.

Sa déclaration fait écho aux sentiments des membres de la famille d’Oh qui ont partagé des mots sur les réseaux sociaux confirmant son décès tout en demandant la confidentialité.

« C’est avec tristesse[ed] cœurs, nous partageons avec vous que Jacklyn alias MsJackyOh est décédée le mercredi 31 mai 2023 », lit-on dans la déclaration, signée par la famille Smith. « Notre famille traite toujours cette perte très tragique et inattendue ; nous vous demandons de bien vouloir nous accorder de l’intimité pendant cette période.

La dernière publication d’Oh sur Instagram remonte au 19 mai, lorsqu’elle a partagé une image de ses trois enfants. Nova, Nala et Prince, endormis.

Elle a légendé le message :

« Quand vous faites dormir tous vos enfants en même temps… ça, boiiii… Taguez une maman #bonheur #paix lol. »

La fière maman a rencontré DC Young Fly, née John Whitfield, en 2015, la même année où il a fait sa première apparition dans l’émission de sketchs comiques où elle a travaillé comme Wild ‘N Out fille.

Avant son décès, elle était impliquée dans l’immobilier et commercialisait une ligne de brillant à lèvres appelée J Nova Collection.

Cependant, elle était surtout fière d’être maman.

Le jour de la fête des mères, elle a écrit sur Instagram;

« Je fais beaucoup . mais être maman est ce que je préfère 🥹🤞🏽”

Elle a continué,

« Dieu m’a choisi 3X 🙏Je promets de ne jamais le prendre pour acquis. Je suis un homme tellement béni ! »

RIP Mme Jacky Oh.