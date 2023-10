DC Young Fly annonce le décès de sa sœur

DC Young Fly partage une triste nouvelle.

Le comédien de 31 ans a déclaré lundi à ses abonnés Instagram que sa sœur était décédée. La nouvelle intervient après le décès de son partenaire, Jacky Oh, le 31 mai et après le décès en août d’un de ses proches.

« En l’espace d’un an, j’ai perdu 3 personnes… », a écrit le Wild N’Out étoile. « Mon Kuzzin en août dernier, ma fille en mai et ma sœur il y a quelques jours 🤦🠽‍â™‚ï¸ .. tu dois juste continuer la mission en sachant que DIEU t’a eu et qu’il t’accordera la force… » « Les problèmes sont toujours là, il vous a juste permis de les surmonter 🙠🠾 », a-t-il ajouté tout en exhortant ses disciples à « rester priés » et à « garder Dieu en premier ».

DC Young Fly précédemment révélé dans l’émission de Shannon Sharpe Club Shay Shay podcast qu’il est le plus jeune de six enfants et le fils d’un pasteur de 61 ans.

« Je viens d’une famille plus âgée, une famille plus âgée. Tout le monde sait que mon père m’a eu quand il avait 61 ans », a déclaré Young Fly, née John Whitfield. « Mon frère aîné en ce moment, 66 ans… Mon partenaire a dit que j’avais un petit-frère. Écoute, mec, j’ai des grands-pères, une petite-nièce, je suis un grand-oncle… Je suis un grand depuis l’âge de 12 ans.

(9h40)

Avant cette nouvelle concernant sa sœur, DC Young Fly a rendu hommage à Jacky Oh et a prononcé l’éloge funèbre lors de ses funérailles.

Il a également déclaré qu’il pleurait « tout le temps » en privé à cause de sa mort inattendue.

« Nous sommes humains, nous sommes émotifs », a-t-il admis. « Les gens veulent me voir pleurer. Je ne vais tout simplement pas m’enregistrer en train de pleurer et vous montrer que je pleure. « Je pleure tout le temps. Je préfère faire preuve de positivité et faire savoir aux gens que Dieu est le plus grand. Je veux continuer à montrer que Dieu me garde élevé et continue de me donner la force.

Oh, de son vrai nom Jacklyn Smith, elle a eu trois enfants avec le comédien et un récent rapport du médecin légiste du comté de Miami-Dade a confirmé que la cause de son décès était des complications d’une chirurgie esthétique.

BOSSIP envoie ses sincères condoléances à DC Young Fly en ce moment.