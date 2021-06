DC United vs. Inter Miami CF – Rapport de match de football – 19 juin 2021

Ola Kamara a marqué sur un penalty à la 72e minute pour permettre à DC United de remporter une victoire 1-0 contre l’Inter Miami CF samedi à Washington, DC

Bill Hamid a fait un arrêt pour DC United, qui est revenu d’une pause internationale de trois semaines après avoir remporté une victoire 3-0 contre l’Inter Miami CF le 29 mai.

John McCarthy a terminé avec deux arrêts pour l’Inter Miami, qui a été blanchi lors de trois matchs consécutifs et cinq fois lors de ses sept derniers.

Gonzalo Higuain de l’Inter Miami n’a pas participé au match de samedi après qu’il soit « resté à travailler sur sa forme physique », a rapporté le South Florida Sun Sentinel via un porte-parole du club. Higuain mène l’équipe avec quatre buts cette saison.

DC United a profité d’une main dans la surface de réparation de Christian Makoun de l’Inter Miami pour ouvrir le score. Kamara, qui a marqué deux fois lors de la dernière rencontre des clubs, a légèrement hésité avant de placer un tir du pied droit dans le coin droit du filet pour son quatrième but de la saison en tête de l’équipe.

Hamid a pris le mince avantage en route pour enregistrer son deuxième blanchissage consécutif et le 72e de sa carrière. Le joueur de 30 ans n’a disputé que deux matchs depuis qu’il a dû faire face à une tension au mollet après avoir subi une opération de hernie pendant la saison morte.

Kamara n’a pas réussi à convertir trois opportunités de premier ordre au cours d’une première mi-temps sans but. Il a été refusé à la sixième et à la 42e minutes avant que sa tête après un coup franc à la 45e n’ait décollé du poteau gauche.

Des fautes graves aux 47e et 56e minutes ont entraîné l’accumulation d’un carton rouge pour Gregore de l’Inter Miami. Il sera contraint de ne pas participer au match à domicile de vendredi prochain contre Orlando City SC.

Ryan Shawcross a également reçu un carton rouge à la 84e minute, limitant l’Inter Miami à neuf joueurs pour le reste du match.