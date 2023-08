DC United s’apprête à libérer Taxi Fountas au milieu d’une enquête sur le racisme – sources

DC United se dirige vers une résiliation mutuelle du contrat de Taxi Fountas suite à une accusation selon laquelle l’attaquant aurait dirigé une insulte raciale envers son coéquipier Nigel Robertha, ont confirmé des sources à ESPN.

L’athlétisme a été le premier à annoncer la nouvelle. Les sources ont demandé l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de la question. Un porte-parole de la ligue a refusé de commenter.

L’allégation découle d’un incident survenu le 15 juillet lors de la seconde moitié d’un match entre la DCU et la New England Revolution.

Vers la 67e minute, on peut voir Fountas, qui est blanche, et Robertha, qui est noire, se disputer. Le désaccord s’est poursuivi dans les vestiaires après le match, Robertha ayant prétendument frappé Fountas avec un rouleau en mousse, un appareil couramment utilisé pour traiter les blessures musculaires, a rapporté l’Athletic.

Plus tard, Robertha aurait déclaré aux responsables de l’équipe que Fountas avait utilisé le mot N, que le club a immédiatement communiqué aux responsables de la ligue, ce qui a donné lieu à une enquête.

Fountas et Robertha ont d’abord été mis en congé administratif, bien que Robertha ait été réintégrée le 24 juillet. Les résultats de l’enquête n’ont pas encore été rendus publics. Fountas reste en congé administratif payé.

Taxi Fountas a fait 38 apparitions en MLS pour DC United depuis son arrivée en 2022. Jérôme Miron – USA TODAY Sports

C’est la deuxième fois en 10 mois que des accusations de comportement raciste sont portées contre Fountas.

Lors d’un match de championnat contre l’Inter Miami le 18 septembre dernier, Fountas aurait dirigé une insulte raciale contre le défenseur de Miami Damion Lowe, entendue par Aimé Mabika de Miami. Une enquête ultérieure menée par MLS a trouvé l’allégation de Mabika « crédible » mais comme elle ne pouvait pas être corroborée, aucune amende n’a été infligée à Fountas.

L’Athletic a rapporté que dans le but d’effacer son nom suite à la dernière allégation, Fountas a subi et réussi un test polygraphique, dont il a transmis les résultats à la ligue. L’exactitude des polygraphes a longtemps été débattue et n’est pas considérée comme une preuve concluante que le sujet ment ou dit la vérité.

Selon les données de la MLS Players Association, Fountas, un international grec, est le troisième joueur le mieux payé de DC United, avec une rémunération garantie de 1,741 million de dollars.

Si le contrat de Fountas est résilié, l’espace correspondant au budget salarial et la place de joueur désigné seraient libérés. Mais pour ce qui est de trouver un remplaçant, la DCU serait limitée aux joueurs sans contrat depuis la fermeture du mercato d’été le 2 août. Les listes de joueurs de la ligue devraient être gelées le 13 septembre.