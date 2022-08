DC United remporte une superbe victoire lors de ses débuts en tant qu’entraîneur de Wayne Rooney

Chris Durkin et Taxiarchis Fountas ont marqué dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps alors que DC United a battu Orlando City 2-1 dans un thriller lors des débuts d’entraîneur de Wayne Rooney dans la Major League Soccer dimanche.

Le rassemblement tardif a mis fin à la séquence de quatre matchs sans victoire de United, qui comprenait trois matchs depuis que l’ancienne star de l’Angleterre et de Manchester United, Rooney, a été nommée nouveau manager du club.

Les débuts secondaires de Rooney en MLS ont été retardés car il attendait son visa de travail, bien que depuis sa nomination le 12 juillet, il ait travaillé en étroite collaboration avec le front office pour façonner la liste avant le transfert MLS et la date limite des échanges le 4 août.

Fountas a scellé la victoire avec son 11e but de la saison, une volée du pied gauche d’un centre de Kimarni Smith à la cinquième minute du temps d’arrêt.

Durkin avait attrapé l’égalisation trois minutes plus tôt, tirant du centre de la surface sur le centre d’Ola Kamara.

Junior Urso avait ouvert le score à la neuvième minute, son troisième but de la saison pour Orlando, qui a perdu son deuxième match de suite mais est resté cinquième de la Conférence Est.

Fountas avait failli égaliser à la 61e minute, mais sa volée à bout portant a été stoppée par le gardien d’Orlando Pedro Gallese.

Rooney a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais perdu confiance dans le fait que son équipe pouvait renverser la vapeur.

“Je pensais que nous gagnerions le match, mais la seule chose que nous devions faire était d’accélérer le rythme”, a déclaré Rooney lorsqu’on lui a demandé quel était son message à la mi-temps à l’équipe après 45 premières minutes ternes.

“J’ai demandé à l’équipe à la mi-temps d’être plus positive. Pour mettre le travail. C’est une grande différence, plus basée sur la possession, utiliser le gardien de but pour tous les travaux, se mettre dans des positions dangereuses. J’ai trouvé la deuxième mi-temps excellente.

En plus de marquer les débuts officiels de Rooney en tant qu’entraîneur, Ravel Morrison, le milieu de terrain jamaïcain qui a joué pour Rooney à Derby County, a commencé pour sa nouvelle équipe.

Le nouveau gardien de but Carlos Ochoa, amené la semaine dernière du Real Salt Lake, reste cependant dans les coulisses, Rafael Romo prenant le départ. Cela pourrait changer lorsque United se rendra à Charlotte mercredi.

La victoire de United était leur première depuis mai. Ils sont les derniers de la Conférence Est, à huit points des places en séries éliminatoires de la Coupe MLS.

“Cette saison doit commencer maintenant”, a déclaré Rooney. « Nous devons être meilleurs. Nous commençons à voir des signes de ce que (nous) pouvons être une bonne équipe.

