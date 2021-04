DC United a embauché Lucy Rushton pour être la nouvelle directrice générale de l’équipe, ont confirmé des sources à ESPN.

Rushton devient la deuxième femme à occuper ce poste dans un club de la Major League Soccer. Lynne Meterparel a été directrice générale du San Jose Clash en 1999.

– Carlisle: Où en est l’expansion après le drame de Sacramento?

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Sportico a été le premier à annoncer la nouvelle de l’embauche de Rushton.

Ruston devient la deuxième femme directrice générale d’une grande équipe de sports professionnels masculins, rejoignant Kim Ng, qui a été embauchée en novembre par Miami Marlins de la Major League Baseball.

Rushton rejoint les Black-and-Red en provenance d’Atlanta United FC où elle était responsable du recrutement technique et de l’analyse des Five Stripes. Ruston a déjà travaillé à Reading, où elle était responsable du repérage technique. Pendant son séjour là-bas, Reading a remporté le titre de champion de la Ligue anglaise pendant la saison 2011-12 et s’est qualifiée pour les demi-finales de la FA Cup 2015. Elle a également travaillé chez Watford, où elle était analyste en recrutement de joueurs.

Selon Rushton’s Page LinkedIn, elle a obtenu un baccalauréat en leadership sportif de l’Université de Reading ainsi qu’une maîtrise en analyse des performances sportives de l’Institut de l’Université du Pays de Galles.

Rushton succède à Dave Kasper, qui est passé à un nouveau rôle de président des opérations de football. Une source au courant de cette décision a déclaré que Kasper serait en charge de tout le côté technique du club, y compris de la première équipe, du côté du championnat USL Loudoun United et de l’académie de DCU.

Cette nomination fait suite à une autre décision révolutionnaire prise par DC United. En décembre, DCU a nommé Danita Johnson présidente des opérations commerciales, devenant ainsi la première présidente de l’équipe noire de l’histoire de la MLS et la troisième femme à le faire.

Le déménagement continue une période d’immenses changements pour DCU. Après avoir échoué à atteindre les séries éliminatoires la saison dernière, le club a remplacé l’icône du club Ben Olsen en tant que manager, engageant finalement Hernan Losada. Le club a remporté un trophée pour la dernière fois en 2013 lorsqu’il a remporté l’US Open Cup. DCU a remporté la dernière de ses quatre Coupes MLS en 2004 et, plus récemment, le Supporters Shield en 2007.