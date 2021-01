DC United a nommé Hernan Losada son nouvel entraîneur-chef, mettant fin à une recherche de trois mois d’un successeur à Ben Olsen, a annoncé lundi le club de la MLS.

Losada, 38 ans, déménage à DC depuis Beerschot, côté belge, où il entraînait depuis 2018. Il devient le plus jeune manager de la MLS avec cette nomination.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« Notre processus pour identifier la bonne personne pour diriger notre club a été extrêmement minutieux et nous sommes convaincus que Hernan est la personne et l’entraîneur idéal pour nous faire avancer », a déclaré le directeur général de DC United, Dave Kasper, dans un communiqué du club.

« Nous croyons de tout cœur à l’approche de Hernan face au jeu et à son désir de jouer au football avec et sans ballon. Nous sommes impatients de travailler avec Hernan pour commencer la saison 2021. »

Originaire d’Argentine, Losada a passé 15 ans en tant que professionnel, dont trois à Beerschot avant de devenir assistant du club en 2018. Il a pris la relève en tant que manager l’année suivante.

jouer 1:22 En 2018, Wayne Rooney a terminé l’une des pièces les plus incroyables de l’histoire de la MLS pour aider DCU à battre Orlando.

« Je suis ravi de l’opportunité de rejoindre DC United et d’écrire un nouveau chapitre de succès avec ce club de légende », a déclaré Losada.

« Je crois qu’il faut jouer chaque match pour gagner et à mon avis, la meilleure façon de le faire est de créer autant d’occasions de but que possible à chaque fois que nous entrons sur le terrain, à travers un football offensif vertical à haute énergie. J’ai hâte de divertir nos fans et concourir. «

Losada est le huitième entraîneur-chef de l’histoire de DC United. Il suit Olsen, une ancienne star de United, qui a été limogée le 8 octobre.